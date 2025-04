Abstiegskampf angenommen

Thorwarth bereitet Kopfschmerzen

Steinach konnte erneut nicht in Bestbesetzung antreten: Basti Leipold (arbeitet am Comeback) und Philipp Sell (Sperre noch offen) fehlten. Auch Frederic Wohlleben stand am Samsatg nicht zur Verfügung. Wohl auch deshalb begann Routinier Dominik Lorenz wieder in der Innenverteidigung der Viererkette. Zudem hatte sich Nachwuchstalent Lui Müller-Keupert ja unmittelbar nach dem durchgeführten Trainerwechsel abgemeldet. Trotz dieser Ausfälle hatte Steinach auf der Wechselbank gleich sieben Akteure. Auch Struth-Helmershof konnte nicht in Bestbesetzung anreisen. Aus der Stammformation der Vorwoche und dem 5:1-Heimsieg gegen Waltershausen fehlten Mannschaftskapitän Karsten Schmidt und Dominik Rückemann. Struth-Coach Heiko Stern musste sich zudem auf die U35-Fraktion mit Martin Hofmann, Florian Reich und Mario Bischoff verlassen Und auch der diesmalige Kapitän Danny Marr und Mittelfeldmotor David Thormann werden ja mit dem nächsten Geburtstag schon 35 Jahre jung.

Die Platzhirsche waren von Beginn an hellwach und konnten nach drei Minuten schon drei Möglichkeiten vorweisen. Aber bei den Abschlüssen durch Niklas Hillemann, Andre Gottschalk und Philipp Heinz haperte es noch. Die meiste Gefahr gab es zunächst bei den Angriffen über die rechte Seite mit dem in die gefährlichen Räume startenden Philipp „Kaffee“ Heinz. Oder eben bei ruhenden Bällen, die meist Dominik Lorenz übernahm. Aber der Anfangsdruck war schnell verpufft. Struth-Helmershof arbeitete sich in diese Auswärtsbegegnung. Im Offensivspiel wurde dabei immer David Thorwarth als Anspielstation und Ballverteiler gesucht. Er hatte auch immer wieder das richtige Timing, um seine Mitspieler in Position zu bringen. Marlon Sperschneider hatte hier alle Hände voll zu tun, aber aufgrund seiner Körpergröße auch deutliche Nachteile gegen den Struther Torjäger. Und so nutzte Struth diese Situationen auch zu zwei Toren. Nach einem toll vorgetragenen Angriff über die linke Seite beförderte David Thorwart den Ball per Kopfball über den Steinacher Torwart Pascal Neuber in die Maschen. Und fünf Minuten vor dem Ende spielte der Mann mit der Rückennummer 8 seinen Mannschaftskollegen Louis Linde mustergültig frei. Der 21-jährige Angreifer umkurvte noch den Keeper und vollendete. Zweimal gingen die Gäste in Front, doch die Steinacher konterten jeweils postwendend.

Nach dem überraschenden Rückstand hatte die Gastgeber eine schnelle Antwort. Im Gegenzug und nach dem Rückpass von Philipp Heinz in den freien Raum beförderte Marlon Sperschneider das Leder mit Saisontor Nummer Eins ins lange Eck zum Ausgleich ins Gehäuse.

Wilde Steinacher Schlussphase

Dann zeigte der Schiedsrichter nach einem Handspiel von Theo Fleischmann völlig zurecht auf den Strafstoßpunkt. Der etatmäßige Elfer-Schütze Heinz war ja aber schon ausgewechselt. Niklas Hillemann übernahm die Verantwortung und traf kurz vor dem Ende zum 2:2. Nun wollten die Hausherren mehr. In der zweiten Minute der Nachspielzeit war es ein Freistoß des eingewechselten Moritz Bergmann, den Niklas Winter am zweiten Pfosten mustergültig in die Maschen letzte (92.). Dies war auch sein erster Saisontreffer. Und drei Minuten später machte Steinach den Deckel drauf: Dabei vertändelten der Struther Torwart und Marco Pfannstiel beim letzten Spielaufbau den Ball. Moritz Bergmann und Sebastian Sell sagten im Überzahlspiel Dankeschön und machten mit Premierentreffer Drei den Deckel drauf.