Abstiegskampf am letzten Spieltag: Fünf Teams noch nicht gerettet

Hitze und hitzige Zweikämpfe sind zum Saisonfinale vorprogrammiert. Hier geht am vergangenen Spieltag Allershausens Lukas Zainer rustikal gegen Berglerns Adrian Frömmel (l.) zuwerke. – Foto: Marc Marasescu

„Ein Spieltag Marke ,Heute im Stadion‘ mit Konferenzschaltung“: Da fällt Thomas Bonnet, dem Trainer des FC Finsing, die BR-Kultsendung ein. Aus dem Rennen um Relegationsplatz zwei ist Finsing vor dem Spiel beim FC Lengdorf noch nicht. „Aber nur theoretisch“, schränkt Bonnet ein, „denn Kranzberg müsste gegen Nandlstadt verlieren, wir müssen in Lengdorf gewinnen, und da haben wir uns immer schon schwergetan“. Für Bonnet ist es „auf alle Fälle ein Spieltag, auf den ich mich sehr freue, denn wir fahren mit erster und zweiter Mannschaft hin, im Training waren beide Kader nahezu komplett“. Beim FC Lengdorf stehen Verabschiedungen an. Spielertrainer Bastian Fischer: „Wir hoffen natürlich, dass wir Finsing ärgern können.“

Wann gab es das schon mal, dass es am letzten Spieltag noch in allen Spielen zumindest für eine Mannschaft um wichtige Zähler geht? In der Fußball-Kreisliga ist das der Fall.

Heute, 15:00 Uhr FC Moosinning Moosinning II FC SF Eitting Eitting 15:00 PUSH

Beim FC Moosinning 2 wird man vor dem Heimspiel gegen den FC Eitting auch die Partie in Kranzberg im Fokus haben. „Wir blenden auf dem Platz das alles aus und konzentrieren uns darauf, dass wir gewinnen, um noch den Relegationsplatz zu erreichen“, stellt FCM-Spielertrainer Manuel Gröber klar. Mit einem Zähler Rückstand auf Nandlstadt rangieren die Gelb-Schwarzen auf dem ersten Abstiegsplatz, der direkte Vergleich würde für den FCM sprechen. Personell schaut es richtig gut aus, denn Bene Thumbs, Marco Bertsch, Stephan Mayer und Lukas Winhart sind wieder im Kader“, berichtet Gröber. Aufgrund des Relegationsspiels der Ersten sollen die Zuschauer den Platz bis zum Einlass um 17 Uhr zügig verlassen.

„Wir wollen uns sportlich fair aus der Liga verabschieden und versprechen einen heißen Fight“, kündigt Eittings Trainer Björn Kramer an. „Außer den Langzeitverletzten sind alle an Bord“, beschreibt er die Personallage, aber trotz dezimierten Kaders hat der FCE zuletzt immer wieder starke Auftritte geliefert.

Michael Faltlhauser, Spielertrainer des SV Eintracht Berglern, hat Respekt vor dem SC Moosen: „Wir fahren zum drittheimstärksten Team, aber im Kampf um den Klassenerhalt haben wir alles selbst in der Hand.“ Aktuell auf dem ersten Abstiegsrelegationsplatz sind für die Eintracht noch vier Teams in Reichweite. Was die direkten Vergleiche betrifft, spricht nur der mit Moosburg für Berglern. Moosburg und Kirchdorf werden sich noch gegenseitig Zähler abnehmen, aber punkten muss die Eintracht in Moosen – am besten mit einem Dreier. Faltlhauser ist optimistisch: „Wir haben seit der Winterpause gezeigt, dass wir in die Liga gehören, haben eine super Stimmung und eine Top-Mannschaft.“

Heute, 15:00 Uhr TSV Wartenberg Wartenberg BC Attaching Attaching 15:00 PUSH

Der TSV Wartenberg bekommt es im Finale mit dem BC Attaching, dem punktbesten Rückrundenteam, zu tun. Für Spielertrainer Mario Simak ist es womöglich das letzte Spiel mit Wartenberg. „Aus zeitlichen Gründen haut es bei mir einfach nicht mehr hin“, erklärt er seinen Abschied. „Hoffentlich ist es dann auch das letzte Spiel dieser Saison“, schickt er hinterher. Die Chancen auf den vorzeitigen Klassenerhalt stehen nach zuletzt zwei Siegen und einem Remis gut. Mit Wartenberg sind es insgesamt fünf Teams, die noch nicht aus dem Schneider sind. Gegen alle Konkurrenten, außer Moosburg, spricht der direkte Vergleich für Wartenberg. Simak: „Wir wollen es aber selber lösen, und ein Punkt würde uns schon reichen, auch wenn mit Attaching ein Top-Team zu uns kommt.“ Personell sind die Sorgen beim TSV nochmal größer geworden. „Jugend forscht wird es wieder heißen“, kündigt Simak an.