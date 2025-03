Am Samstag um 15 Uhr kommt es in Selbitz zum Duell zwischen der SpVgg Selbitz und dem FC Fichtelgebirge. Beide Teams stecken derzeit im Abstiegsstrudel und dürften deshalb darauf erpicht sein, unbedingt zu punkten. Die Gastgeber kamen mit drei Niederlagen am Stück denkbar schlecht aus der Winterpause, wohingegen die Gäste aus dem Bayreuther Umland neben ebenfalls zwei Niederlagen, wenigstens einen Sieg gegen den SV 05 Froschbachtal einfahren konnten.

Nun gilt es für beide Mannschaften, sich zu strecken und zu punkten, da auch die anderen Teams im Tabellenkeller bestrebt sein werden, tabellarisch weiter nach vorne zu kommen. Der Sportliche Leiter der SpVgg Selbitz, Joachim Stegner, fordert seine Mannschaft auf, endlich mal den Schalter umzulegen und zu erkennen, welche Tugenden im Abstiegskampf gefordert sind: „In Regnitzlosau waren wir zu brav und der unbedingte Wille, das Spiel zu gewinnen, war bei uns kaum erkennbar“.