Abstiegsgipfel in Tübingen, Holzhausen bittet Berg zum Verfolgerduell

– Foto: Pressefoto-Bildredaktion Eibne

Der 26. Spieltag der Verbandsliga Württemberg führt tief hinein in eine Saisonphase, in der jede Partie schwerer wiegt als die vorige. Young Boys Reutlingen marschieren mit 61 Punkten an der Spitze, dahinter versucht FC Holzhausen mit 52 Punkten den Kontakt zu halten. Gleichzeitig kämpfen im Tabellenkeller mehrere Mannschaften um jeden Atemzug. Es ist ein Osterspieltag voller Spannung, voller Wucht – und voller Spiele, die in beide Richtungen kippen können.

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Sa., 11.04.2026, 14:00 Uhr FC Holzhausen Holzhausen TSV Berg TSV Berg 14:00 PUSH

Der FC Holzhausen geht mit einem kleinen Dämpfer, aber weiter in starker Position in dieses Heimspiel. Das 1:1 bei den Sportfreunden Schwäbisch Hall bedeutete zwar keinen großen Schritt nach vorn, hielt die Mannschaft mit 52 Punkten aber klar auf Rang zwei. Henry Seeger brachte Holzhausen früh in Führung, am Ende blieb es bei einem Punkt. Nun wartet mit dem TSV Berg ein Gegner aus dem oberen Feld, der selbst noch Ambitionen pflegt. Gerade deshalb trägt diese Partie besondere Spannung in sich. TSV Berg verlor zuletzt überraschend 1:3 gegen Calcio Leinfelden-Echterdingen und steht mit 41 Punkten auf Rang fünf. Das Hinspiel zwischen beiden Mannschaften endete 0:0, damals neutralisierten sie sich vollständig. Nun ist die Lage anders: Holzhausen darf sich im Verfolgerkampf kaum einen weiteren Stolperer leisten, Berg braucht nach dem Rückschlag eine Antwort, um den Anschluss nach oben nicht zu verlieren.

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Die Sportfreunde Dorfmerkingen mussten zuletzt in Rottenburg einen schmerzhaften Rückschlag hinnehmen. Das 0:1 fiel kurz nach der Pause durch Aaron Leyhr, dazu sah Jakob Bader in der Nachspielzeit Gelb-Rot. Mit 42 Punkten steht Dorfmerkingen weiterhin auf Rang vier, doch der Abstand nach oben ist nicht kleiner geworden. Gerade deshalb wirkt dieses Heimspiel nun wie eine Pflichtaufgabe, auch wenn diese Liga solche Worte selten duldet. Der VfR Heilbronn reist als Tabellenletzter mit nur 13 Punkten an und musste zuletzt ein deutliches 1:4 gegen die TSG Tübingen hinnehmen. Schon nach 38 Minuten lag Heilbronn 0:3 zurück. Das Hinspiel gewann Dorfmerkingen 1:0, damals traf Nico Rodewald per Handelfmeter. Die Gastgeber tragen also die klare bessere Ausgangslage, aber gerade im Tabellenkeller entstehen oft Spiele, die härter und enger werden, als die Tabelle es vermuten lässt. ---

Sa., 11.04.2026, 14:00 Uhr TSV Oberensingen Oberensingen FC Rottenburg Rottenburg 14:00 PUSH

Der TSV Oberensingen hat mit dem 3:1 beim SV Fellbach eindrucksvoll gezeigt, dass diese Mannschaft oben noch ein gewichtiges Wort mitsprechen will. Nach frühem Rückstand drehten Georgios Avtzis, Marlon Lander und Patrick Werner die Partie. Mit 45 Punkten steht Oberensingen auf Rang drei und kann mit einem weiteren Sieg Druck auf die beiden Teams davor ausüben. FC Rottenburg wiederum kommt mit einem Erfolgserlebnis nach Oberensingen. Das 1:0 gegen Sportfreunde Dorfmerkingen war ein wichtiger Sieg, der Luft im unteren Mittelfeld verschaffte. Das Hinspiel gewann Oberensingen ebenfalls 1:0, damals traf Lukas Linder. Die Gastgeber haben also die Chance, den direkten Vergleich komplett auf ihre Seite zu ziehen, während Rottenburg zeigen will, dass der jüngste Sieg kein einmaliges Aufflackern war. ---

Der FSV Waiblingen hat sich zuletzt mit dem klaren 3:0 in Ehingen-Süd ein starkes Lebenszeichen erarbeitet. Fabian Kolb, Mardoche Siku Mourera und Igor Jelic trafen in einer Partie, die durch zwei Platzverweise gegen Ehingen-Süd zusätzlich geprägt wurde. Trotzdem bleibt Waiblingen mit 20 Punkten tief im Tabellenkeller. Genau deshalb ist dieses Heimspiel trotz des jüngsten Erfolgs eine gewaltige Herausforderung. Denn nun kommt der Tabellenführer. Young Boys Reutlingen gewannen zuletzt 2:0 gegen den VfB Friedrichshafen und stehen mit 61 Punkten an der Spitze. Ante Galic traf früh, Albert Silov machte in der Schlussminute alles klar. Das Hinspiel war allerdings deutlich enger, Young Boys siegten damals erst in der 90.+1 Minute durch einen Foulelfmeter von Adil Iggoute mit 3:2. Waiblingen weiß also, dass selbst gegen den Spitzenreiter etwas möglich sein kann – wenn alles zusammenpasst. ---

Sa., 11.04.2026, 15:30 Uhr TSG Tübingen TSG Tübingen FC Esslingen FC Esslingen 15:30 PUSH

Die TSG Tübingen hat mit dem überzeugenden 4:1 in Heilbronn neues Selbstvertrauen gesammelt. Vor allem Henoch Grauer mit drei Treffern prägte diesen Auftritt. Mit 24 Punkten bleibt Tübingen zwar auf Rang 14, doch der Sieg hat im Abstiegskampf Gewicht. Nun bietet sich die Gelegenheit, gegen einen direkten Konkurrenten nachzulegen. Der FC Esslingen steht mit 20 Punkten auf Rang 16 und damit noch tiefer in der gefährlichen Zone. Das Hinspiel endete 2:2, obwohl Esslingen durch zwei frühe Tore von Dorde Smiljic bereits komfortabel führte. Constantin Zeyer und Mathis Biesinger glichen für Tübingen aus. Gerade diese Erinnerung macht deutlich, wie eng dieses Duell werden kann. Beide Mannschaften kämpfen um mehr als nur drei Punkte – sie kämpfen um Boden, Hoffnung und Richtung. ---

Die TSG Hofherrnweiler-Unterrombach musste zuletzt beim 1:3 in Weilimdorf einen Rückschlag hinnehmen. Nach dem zwischenzeitlichen Ausgleich von Nicola Zahner kippte die Partie wieder, dazu sah Philipp Tabatabai die Rote Karte. Mit 33 Punkten rangiert Hofherrnweiler-Unterrombach auf Platz neun und muss nun aufpassen, nicht weiter nach unten gezogen zu werden. Der SV Fellbach verlor zuletzt 1:3 gegen den TSV Oberensingen, obwohl Torben Hohloch die Mannschaft zunächst in Führung gebracht hatte. Fellbach steht mit 36 Punkten auf Rang sieben und damit noch vor dem Gastgeber. Das Hinspiel gewann Hofherrnweiler-Unterrombach 2:1 in Fellbach, beide Tore erzielte damals Jermain Ibrahim. Auch dieses Spiel trägt also den Charakter einer offenen Rechnung – für Fellbach ebenso wie für die Gastgeber. ---

Sa., 11.04.2026, 15:30 Uhr VfB Friedrichshafen VfB FN TSV Weilimdorf Weilimdorf 15:30 PUSH

Der VfB Friedrichshafen kommt aus einer 0:2-Niederlage bei Young Boys Reutlingen und steht mit 37 Punkten auf Rang sechs. Die Mannschaft hielt lange dagegen, kassierte aber früh und sehr spät die Gegentore. Nun geht es darum, sofort wieder Haltung zu zeigen, denn die Teams dahinter sitzen dicht im Nacken. Der TSV Weilimdorf reist mit einem starken 3:1 gegen TSG Hofherrnweiler-Unterrombach an. Daniel Baierle, Erdinc Bozoglu und Tamer-Harun Fara trafen für die Gastgeber, die sich damit auf 29 Punkte verbesserten. Das Hinspiel war allerdings eine klare Angelegenheit: Weilimdorf gewann gegen Friedrichshafen 5:1. Diese Erinnerung dürfte beim VfB Friedrichshafen schmerzen – und sie macht aus diesem Duell mehr als ein gewöhnliches Ligaspiel. ---

Calcio Leinfelden-Echterdingen hat mit dem 3:1 beim TSV Berg einen wichtigen und überraschend starken Sieg eingefahren. Emilio Amenta traf doppelt, dazu kam ein Eigentor von Niko Maucher. Mit 32 Punkten hat sich Calcio auf Rang zehn vorgeschoben und kann mit einem weiteren Erfolg noch deutlicher Abstand nach unten schaffen. Die SSV Ehingen-Süd erlebt dagegen harte Tage. Das 0:3 gegen FSV Waiblingen war nicht nur sportlich ein Rückschlag, sondern wurde auch durch die Roten Karten gegen Elias Kamper und Daniel Schuhmacher überschattet. Mit 24 Punkten steht Ehingen-Süd auf Rang 13 und steckt weiter in einer angespannten Lage. Das Hinspiel gewann Calcio bereits 2:0 in Ehingen-Süd. Für die Gastgeber ist das nun die Chance, den direkten Vergleich zu bestätigen. Für Ehingen-Süd ist es ein Spiel, in dem dringend Widerstand gefragt ist.