Abstiegsgipfel in Homberg

„Wir müssen wieder hochkonzentriert und fokussiert in das Spiel gehen“, betont Hombergs Trainer Florian Seitz. „Uns wird nichts geschenkt, wir müssen uns alles neu erarbeiten.“ Vom deutlichen 1:8 des Gegners gegen Altenlotheim will er sich nicht blenden lassen: „Für dieses Spiel ist völlig egal, was war. Es zählen nur die 90 Minuten – und alle wissen, wie wichtig sie sind.“

Beim TuSpo Mengeringhausen herrscht vor dem Kellerduell Klartext-Stimmung. Dominik Lüdtke, spielender Co-Trainer, spricht von einem „letzten Strohhalm-Spiel“. „Klar ist es so – wir wollen die Wende schaffen, wieder Euphorie in die Mannschaft bringen und den Anschluss nicht völlig verlieren“, sagt Lüdtke. Die Marschroute ist klar: kompakt stehen, kämpfen, arbeiten. „Wir müssen die einfachen Dinge machen, die Zweikämpfe annehmen – dann kommen wir auch ins Fußballspielen. Das Spiel beginnt bei null, und wir wollen unbedingt etwas mitnehmen.“

Ein Duell also, das wohl weniger durch spielerische Finesse als durch Einsatz und Willen entschieden wird – und für beide Teams kaum wichtiger sein könnte.