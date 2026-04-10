Abstiegsgipfel in Grimma und Bischofswerda, RSV Eintracht ist Favorit

– Foto: Bernd und Ilong Göll + Ol

Am 24. Spieltag der NOFV-Oberliga Süd verdichten sich die Linien dieser Saison spürbar. An der Spitze will der RSV Eintracht 1949 seine starke Position behaupten, dahinter lauern SC Freital, Halberstadt und Plauen. Im Tabellenkeller zählt inzwischen fast jeder Ballkontakt doppelt. Nach dem vergangenen Spieltag und zwei Nachholspielen unter der Woche steht nun ein Wochenende bevor, das für viele Mannschaften weit mehr ist als nur ein weiterer Termin im Kalender.

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Heute, 17:30 Uhr FC Einheit Wernigerode Wernigerode VfB Auerbach 1906 Auerbach 17:30 PUSH

FC Einheit Wernigerode hat beim 2:2 gegen VfB Germania Halberstadt Moral gezeigt und sich nach Rückstand noch einen Punkt gesichert. Mit 26 Punkten steht Wernigerode auf Rang zehn und bewegt sich damit in einer Zone, in der Ruhe schnell wieder Unruhe weichen kann. Gerade deshalb ist dieses Heimspiel wichtig. VfB Auerbach 1906 kam zuletzt zu einem torlosen 0:0 bei VfB Empor Glauchau und ist mit 37 Punkten Tabellenfünfter. Die Gäste wollen den Anschluss an die Spitzengruppe nicht verlieren. Wernigerode braucht Stabilität, Auerbach neue Durchschlagskraft. Das Spiel verspricht eine enge, umkämpfte Konstellation.

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Der Bischofswerdaer FV 08 hat mit dem 5:1 gegen FC Grimma ein mächtiges Lebenszeichen gesendet. Eduard Hofmann, Johannes Dolla, Franz Born, Luis Bürger und Leon Noah Scholze trafen für eine Mannschaft, die mit 22 Punkten auf Rang 13 steht und diesen Schwung nun mitnehmen will. Der 1. SC 1911 Heiligenstadt gewann zuletzt 2:1 gegen FC Einheit Rudolstadt und schöpfte damit neue Hoffnung im Tabellenkeller. Mit 15 Punkten bleibt die Lage ernst, aber nicht hoffnungslos. Für Bischofswerda ist es die Chance, sich weiter zu lösen, für Heiligenstadt ein weiteres Spiel voller Druck und Bedeutung. ---

Morgen, 14:00 Uhr SC Freital SC Freital FC Einheit Rudolstadt Rudolstadt 14:00 PUSH

Der SC Freital steht mit 49 Punkten auf Rang zwei und spürt den Druck im Aufstiegsrennen. Zuletzt setzte es allerdings eine 0:1-Niederlage beim VFC Plauen, dazu kam die Gelb-Rote Karte gegen Rico Tänzer. Nach diesem Rückschlag braucht Freital vor eigenem Publikum eine klare Antwort. FC Einheit Rudolstadt verlor zuletzt 1:2 in Heiligenstadt und bleibt mit 24 Punkten auf Rang zwölf. Auch die Gelb-Rote Karte gegen Tom Krahnert unterstrich die Nervosität dieser Partie. Freital trägt die Pflicht des Favoriten, Rudolstadt den Druck des unteren Tabellenbereichs. Genau daraus entsteht Brisanz. ---

Der RSV Eintracht 1949 verteidigte mit dem 1:0 bei Lok Stendal die Tabellenführung. Till Plumpe erzielte den entscheidenden Treffer für eine Mannschaft, die mit 51 Punkten ganz oben steht und ihre bemerkenswerte Konstanz einmal mehr bestätigte. Der Spitzenreiter wirkt stabil und entschlossen. VfB Empor Glauchau hat eine intensive Woche hinter sich. Erst das 0:0 gegen Auerbach, dann das 1:0 im Nachholspiel gegen VFC Plauen durch Philipp Sovago in der 88. Minute. Mit 27 Punkten ist Glauchau Neunter. Der Gastgeber will Platz eins festigen, die Gäste ihren Aufwärtstrend bestätigen. ---

Der FC Grimma hat schwere Tage hinter sich. Auf das 1:5 beim Bischofswerdaer FV 08 folgte unter der Woche das 2:4 gegen FSV Budissa Bautzen. Mit 16 Punkten bleibt Grimma auf Rang 15 und damit tief im Abstiegskampf. Jeder weitere Rückschlag schmerzt nun doppelt. 1. FC Lok Stendal verlor zuletzt 0:1 gegen den RSV Eintracht 1949, zudem sah Philip Witte die Rote Karte. Mit 18 Punkten steht der Aufsteiger auf Rang 14. Damit treffen zwei direkte Konkurrenten aufeinander, die dringend Punkte brauchen. Es ist ein Duell mit großer Fallhöhe und spürbarer Nervosität. ---

So., 12.04.2026, 14:00 Uhr FSV Budissa Bautzen Bautzen VFC Plauen VFC Plauen 14:00 live PUSH

Der FSV Budissa Bautzen kommt mit viel Rückenwind. Nach dem 3:0 in Krieschow gewann die Mannschaft unter der Woche auch 4:2 in Grimma. Felix Hennig und Maximilian Noack glänzten erst in Krieschow, dann sorgten Oscar Haustein, Theo Schäller und Karl-Ludwig Zech für den nächsten Erfolg. Bautzen hat plötzlich Zug. Der VFC Plauen gewann am Wochenende 1:0 gegen SC Freital, kassierte dann aber unter der Woche ein spätes 0:1 bei VfB Empor Glauchau. Mit 40 Punkten bleibt Plauen Vierter. Dieses Spiel hat Gewicht: Bautzen will den Lauf ausbauen, Plauen den Kontakt nach oben halten. ---

So., 12.04.2026, 14:00 Uhr VfL Halle 1896 VfL Halle 96 VfB 1921 Krieschow Krieschow 14:00 PUSH

Der VfL Halle 1896 setzte mit dem 2:0 bei Union Sandersdorf ein klares Zeichen. Jegor Jagupov und Erik Emmerich trafen für eine Mannschaft, die mit 34 Punkten auf Rang sechs steht und sich weiter nach oben orientieren will. Vor eigenem Publikum soll dieser Trend nun bestätigt werden. VfB 1921 Krieschow verlor zuletzt 0:3 gegen Bautzen und musste zudem die Rote Karte gegen Alexander Bittroff hinnehmen. Mit 31 Punkten steht Krieschow auf Rang sieben. Das direkte Nachbarschaftsduell verspricht Spannung: Halle will nachlegen, Krieschow Wiedergutmachung. Viel spricht für eine intensive Partie. ---

So., 12.04.2026, 14:00 Uhr VfB Germania Halberstadt Halberstadt SG Union Sandersdorf Sandersdorf 14:00 live PUSH

VfB Germania Halberstadt holte beim 2:2 in Wernigerode nach Rückstand noch einen Punkt und steht mit 43 Punkten auf Rang drei. Joel-Pascal Klaschka traf doppelt und hielt Halberstadt damit in einer starken Position. Die Mannschaft bleibt ein ernsthafter Faktor im oberen Tabellendrittel. SG Union Sandersdorf verlor zuletzt 0:2 gegen VfL Halle 1896 und hat mit 25 Punkten auf Platz elf weiter keine sorgenfreie Lage. Für Halberstadt ist dieses Heimspiel die Chance, Druck auf die Spitzengruppe auszuüben. Sandersdorf dagegen braucht Widerstand und Punkte, um nicht weiter nach unten zu rutschen.