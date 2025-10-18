Abstiegsgipfel im Eilenriedestadion

Nach zwei Wochen Pause kehrt der TSV Havelse in den Ligaalltag zurück – und gleich mit einem Spiel von großer Tragweite. Am Sonntagabend (19.30 Uhr) empfängt der Tabellenneunzehnte der 3. Liga den SSV Jahn Regensburg, der nur einen Platz vor den Havelsern rangiert. Es ist ein Duell, das mehr als nur drei Punkte bedeutet: Für beide Mannschaften geht es um einen psychologischen Wendepunkt in einer bisher enttäuschenden Saisonphase.

Der TSV Havelse steht nach zehn Spieltagen mit vier Punkten weiterhin ohne Sieg da. Zuletzt gab es beim 1:4 in Köln den nächsten Dämpfer, obwohl die Mannschaft zwischenzeitlich ansprechende Leistungen zeigte. Trainer Samir Ferchichi fordert nun vor heimischer Kulisse eine Reaktion: Es ist das erste Pflichtspiel nach der Länderspielpause, und mit Regensburg reist ein Gegner an, der ebenfalls unter Druck steht. Der SSV hat acht Punkte gesammelt, ein Torverhältnis von 9:16 und ist auswärts bislang sieglos.

Beide Teams wissen, dass dieses Aufeinandertreffen einen Wendepunkt markieren kann. Der TSV Havelse könnte mit einem Sieg bis auf einen Punkt an den Jahn heranrücken – und erstmals seit dem Aufstieg aus der Regionalliga Nord die Abstiegsränge zumindest in Reichweite verlassen.

Der SSV Jahn Regensburg hat nach Jahren zwischen zweiter und dritter Liga aktuell mit den Folgen des Umbruchs zu kämpfen. Nach dem Abstieg 2023 und einer weitgehend erneuerten Mannschaft blieb die gewünschte Konstanz bislang aus. In den vergangenen drei Spielen wechselten sich Sieg, Niederlage und Remis ab – zuletzt trennte man sich 1:1 vom 1. FC Saarbrücken. Besonders auswärts ist Regensburg anfällig: Nur ein Punkt aus fünf Partien in der Fremde spricht eine klare Sprache.

Offensiv ragt Noel Eichinger heraus – mit drei Treffern und einer Vorlage bester Scorer der Oberpfälzer. Pikant: Der 21-Jährige stand vergangene Saison noch bei Lok Leipzig unter Vertrag – und scheiterte in der Aufstiegsrelegation zur 3. Liga ausgerechnet am TSV Havelse.

TSV-Verteidiger Marco Schleef formulierte die Marschroute klar: „Vor uns liegt ein enorm wichtiges Heimspiel gegen einen direkten Tabellennachbarn. Gemeinsam mit unseren Fans wollen wir endlich den Bock umstoßen und die ersten drei Punkte einfahren, dafür werden wir alles reinhauen.“

Ob Neuzugang Tom Berger, der in der Länderspielpause von Dynamo Dresden verpflichtet wurde, bereits im Kader steht, ließ Ferchichi offen. Klar ist: Mit seiner Erfahrung aus 27 Drittliga-Spielen könnte der 24-Jährige dem Mittelfeld sofort Stabilität verleihen.

Die Bedeutung der Partie ist kaum zu überschätzen – für Havelse möglicherweise sogar richtungsweisend. Nach dem Heimspiel wartet mit dem Auswärtsspiel in Cottbus (25. Oktober) der nächste schwere Brocken, gefolgt vom Heimduell gegen Wehen Wiesbaden (1. November).

Ein Erfolg gegen Regensburg wäre also nicht nur der erste Saisonsieg, sondern auch ein dringend benötigtes Signal: dass der TSV Havelse in dieser 3. Liga angekommen ist – und den Kampf um den Klassenerhalt annimmt.