Abstiegsgipfel gegen Egestorf – Arminia vor der letzten Chance Mit einem Heimsieg wäre der Klassenerhalt wieder möglich – bei einer Niederlage droht der Absturz

Die Saison des SV Arminia Hannover ist an einem Punkt angekommen, an dem es keine Ausreden mehr geben kann. Drei Spiele vor Schluss steht das Heimduell gegen den 1. FC Germania Egestorf-Langreder sinnbildlich für die Gesamtsituation: gewinnen oder gehen. Der Abstand zwischen Klassenerhalt und Landesliga ist in dieser Spielzeit denkbar schmal – und ein Sieg am Sonntag könnte die Tür zum Verbleib in der Oberliga wieder aufstoßen.

Die Ausgangslage ist klar: Egestorf rangiert mit 35 Punkten einen Zähler vor dem SVA. Beide Teams liegen am unteren Rand der Tabelle und sind akut abstiegsbedroht. Der Verlierer der Partie wird die letzten beiden Spieltage mutmaßlich unter dem Strich verbringen, der Sieger darf neue Hoffnung schöpfen. Hinzu kommt die besondere Konstellation, dass auch Celle (35 Punkte) und Braunschweig II (35) noch in Reichweite sind. Mit anderen Worten: Der Kampf um den Klassenerhalt hat seinen dramatischen Höhepunkt erreicht – und mittendrin steht Arminia Hannover. Die Partie gegen Egestorf kommt zu einem Zeitpunkt, an dem die Blauen immerhin wieder Leben zeigen. Nach acht Niederlagen in Serie holte das Team von Henrik Larsen am Mittwoch in Oldenburg ein 1:1 – nicht mehr als ein kleiner Schritt, aber ein moralisch wichtiger. Die Mannschaft zeigte Kampfgeist, glich einen Rückstand aus und belohnte sich endlich wieder mit einem Punkt. Ein besonderes Augenmerk lag dabei auf Neuzugang Robin Dreesen, der mit seinem Startelfdebüt samt Treffer für frischen Schwung sorgte.

Gleichzeitig bleibt die offensive Ausbeute insgesamt das große Sorgenkind. Zwar agierte Arminia in Oldenburg mutiger und zielstrebiger als zuletzt, doch gegen Egestorf muss zwingend mehr Torgefahr entwickelt werden. Dass der Gegner mit bislang nur 28 Treffern die schwächste Offensive der Liga stellt, ist eine statistische Randnotiz – auf dem Platz wird entscheidend sein, wer den Druck besser aushält. Egestorf selbst konnte aus den vergangenen fünf Spielen keinen Sieg mehr einfahren, ist trotz Trainerwechsel unter Boris Besovic zuletzt ins Straucheln geraten. Aber: Der Spielplan meinte es nicht gut – unter anderem ging es zweimal gegen den FSV Schöningen. Am Sonntag kommt es nun zum Showdown zweier Mannschaften, die wissen, was auf dem Spiel steht. Für Arminia ist es das letzte Heimspiel gegen einen direkten Konkurrenten – und damit die womöglich letzte realistische Chance, aus eigener Kraft eine gute Ausgangsposition zu schaffen. Die Erinnerung an Duelle mit Egestorf sind dabei nicht unbedingt rosig, die Bilanz spricht klar für die Deisteraner. Umso größer die Motivation, diese Serie zu durchbrechen – gerade jetzt, wo es am meisten zählt.