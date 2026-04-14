Abstiegsgipfel bei Lok Stendal, Plauen will in Grimma oben anklopfen

– Foto: Bernd und Ilong Göll + Ol

In den Nachholspielen der NOFV-Oberliga Süd treffen Hoffnung, Druck und tabellarische Schwere mit voller Wucht aufeinander. Der VFC Plauen kann im oberen Feld nachlegen, Bautzen und Bischofswerda ringen um wichtige Zähler, und im Keller steht für Lok Stendal, Sandersdorf und Grimma viel auf dem Spiel. Nach dem jüngsten Spieltag ist klar: Jeder dieser Abende kann die Lage spürbar verändern.

Einfach auf das jeweilige Spiel klicken, um für die FuPa-Elf der Woche abzustimmen sowie mögliche Bildergalerien und Videos vom Match anzuschauen.

Fehlen Daten? Hier Vereinsverwalter werden und die eigenen Daten verwalten!

---

Morgen, 17:45 Uhr FC Grimma FC Grimma VFC Plauen VFC Plauen 17:45 live PUSH

FC Grimma kommt mit Rückenwind. Beim 5:2 gegen 1. FC Lok Stendal trafen Kevin Werner (55.), Philipp Katzenberger (64.), Jan Hübner (70., 89.) und Alexander Vogel (90.+3), nachdem Niclas Buschke Stendal mit einem Doppelpack (46., 75., Foulelfmeter) zwischenzeitlich im Spiel gehalten hatte. Grimma steht mit 19 Punkten auf Rang 14 und braucht jeden weiteren Schritt. VFC Plauen holte zuletzt ein 1:1 in Bautzen. Nach dem frühen, vergebenen Foulelfmeter von Matheus de Moura Beal ging Plauen durch Johann Martynets in der 24. Minute in Führung, Steve Schröder glich in der 42. Minute aus. Mit 41 Punkten ist Plauen Vierter und will im Nachholspiel sofort wieder Richtung Spitzengruppe drücken.

---

Für den 1. FC Lok Stendal ist dieses Nachholspiel von enormer Bedeutung. Die 2:5-Niederlage in Grimma tat weh, obwohl Niclas Buschke mit seinen Toren in der 46. und 75. Minute, letzteres per Foulelfmeter, zwischenzeitlich Hoffnung gab. Zudem sah Felix Knoblich in der 66. Minute Gelb-Rot. Mit 18 Punkten bleibt Stendal auf Rang 15 und tief unter Druck. SG Union Sandersdorf verlor zuletzt 1:3 in Halberstadt. Kai Wonneberger verkürzte dort in der 32. Minute auf 1:2, nachdem Philipp Heller (12.) und Emilio Stobbe (14.) früh getroffen hatten; Davis Boateng entschied die Partie in der Nachspielzeit (90.+3). Mit 25 Punkten steht Sandersdorf auf Rang elf. Ein Auswärtssieg würde spürbar Luft bringen. ---

Morgen, 19:00 Uhr FSV Budissa Bautzen Bautzen Bischofswerdaer FV 08 BFV 08 19:00 PUSH

Der FSV Budissa Bautzen hat beim 1:1 gegen VFC Plauen Stabilität gezeigt. Johann Martynets brachte die Gäste zwar in der 24. Minute in Führung, doch Steve Schröder antwortete in der 42. Minute. Mit 31 Punkten steht Bautzen auf Rang sieben und kann im Nachholspiel seine Position im sicheren Mittelfeld weiter festigen. Der Bischofswerdaer FV 08 rettete zuletzt spät ein 1:1 gegen Heiligenstadt. Martin Sobe traf schon in der 9. Minute, ehe Dioum Abdoul Aziz in der 83. Minute ausglich. Mit 23 Punkten ist Bischofswerda Dreizehnter und braucht dringend weitere Zähler, um sich aus der gefährlichen Zone herauszuarbeiten. Genau das verleiht diesem Nachholspiel zusätzliche Schärfe.