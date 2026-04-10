Abstiegsgipfel bei der SGM Kreßberg, Gaildorf und Allmersbach Favorit

Am 22. Spieltag der Bezirksliga Rems/Murr/Hall stehen sich Mannschaften gegenüber, für die es um sehr viel geht. An der Spitze wächst der Druck im Aufstiegsrennen, im Mittelfeld geht es um Stabilität und Anschluss, im Tabellenkeller um Hoffnung und nacktes Überleben. Die jüngsten Ergebnisse vor zwei Wochen und das Nachholspiel der vergangenen Woche haben die Lage weiter zugespitzt. Genau das verleiht diesem Spieltag seine besondere Schärfe.
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