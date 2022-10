Abstiegsgespenst in Wülfrath Die Landesliga-Fußballer des FCW verlieren gegen Niederwenigern mit 0:4 und kassieren alle Treffer nach der Pause. Die Verunsicherung ist offensichtlich.

FC Wülfrath – Sportfreunde Niederwenigern 0:4 (0:0). Es war in der vergangenen Woche beim Sieg gegen den SC Velbert wohl nur ein kurzes Auflackern. Gegen die Sportfreude Niederwenigern, genauso wie der SC Velbert ein Absteiger aus der Oberliga, fielen die Wülfrather Landsesliga-Fußballer wieder in alte Fehler zurück und kassierten eine klare 0:4-Niederlage.

Damit bilden die Wülfrather weiterhin das Schlusslicht. Es wird für den FCW immer schwerer den Kontakt zum unteren Bereich des Tabellenmittelfeldes zu halten.

„Wir haben zumindest in der ersten Halbzeit gezeigt, dass wir nicht so schwach sind, wie es unser Tabellenplatz aussagt. Leider haben wir es erneut nicht geschafft über die volle Spielzeit unser Leistungsvermögen abzurufen“, fasste Dennis Wienhusen die Partie zusammen. Für den FCW-Trainer ist es unerklärlich, dass sein Team sich über gravierende Einzelfehler um den Lohn der Arbeit bringt. Diese Abwehrschwächen ziehen sich durch den bisherigen Saisonverlauf fast Woche für Woche durch. Wenn es uns nicht gelingt, dies abzustellen, wird es für uns noch ganz schwer eine Kursänderung zu erreichen“, betonte Wienhusen.

Dabei sah es im Sportpark Lhoist anfangs gar nicht danach aus, dass die Wülfrather eine so deutlche Schlappe erhalten würden. Die FCW-Fußballer schlossen an die gute Vorstellung der Vorwoche gegen den SC Velbert an, standen in der Abwehr kompakt, überbrückten schnell das Mittelfeld und kamen auch in Nähe des Gäste-Strafraums zum Abschluss. „Leider erspielten wir uns nicht die ganz klaren Chancen. Wenn wir von unseren vier guten Möglichkeien zumindest einen Ball im Tor von Niederwenigern untergebracht hätten, wären wir im zweiten Durchgang nicht so ins Hintertreffen geraten“, trauerte Wienhusen den vergebenen Chancen nach.