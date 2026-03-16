Abstiegsgefahr, Derbypleite und Stammspieler-Abgänge Der SV Oetinghausen steckt in einer tiefen Krise. von Niklas Schwark · Heute, 05:16 Uhr · 0 Leser

Nach 18 Spielen stehen nur sechs Punkte auf dem Konto, das Torverhältnis beträgt 18:65. In der Tabelle belegt die Mannschaft den vorletzten bzw. letzten Platz, vor dem bereits zurückgezogenen SC Vlotho.

Der Abstand zum rettenden Ufer liegt bei zehn Punkten. Ohne eine enorme Leistungssteigerung ist der Abstieg für die viele quasi besiegelt. Dennoch bleiben den Oetinghausern noch ganze zehn Spiele: Eigentlich also genug Zeit, um einen möglichen Abstieg zu verhindern.

Die Ligaspiele zeigten jedoch meist klare Niederlagen, zuletzt eine 0:5-Derbypleite gegen Hiddenhausen, die nur wenige Hoffnungsschimmer zuließ. Parallel zur sportlichen Situation zeichnet sich ein größerer personeller Umbruch ab. Mehrere Stammspieler haben ihren Abgang angekündigt: