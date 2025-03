Abstiegsgefährdeter Staffel 2-Westfalenligist trennt sich vom Trainer

Schon in der Vorsaison war es hochgradig eng, als unter dem 32-jährigen Spielertrainer Pascal Beilfuß, der seit Sommer 2023 das Zepter in der Hand hält, erst am letzten Spieltag der Klassenerhalt nur aufgrund des besseren Torverhältnisses errungen wurde. Nach der Hinrunde der laufenden Spielzeit sah es vermeintlich besser aus. Doch ein Negativlauf zu Jahresbeginn (drei Niederlagen in vier Partien) hat die Situation wieder verschärft und die Verantwortlichen zum Handeln gezwungen. Derzeit rangiert der DSC Wanne-Eickel nur noch zwei Punkte vor der Abstiegszone.

Am Mittwoch, den 19. März, gab der Verein die Trennung von Beilfuß bekannt. Der bisherige Co-Trainer David Basile übernimmt ab sofort die Verantwortung. Unterstützt wird er dabei vom Torwarttrainer Heribert Lachmann. Am kommenden Sonntag steht die wichtige Aufgabe beim kriselnden FC Brünninghausen an.