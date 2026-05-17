Abstiegsgefährdeter Oberligist sichert sich Münster II-Talent

– Foto: SG Finnentrop/Bamenohl

Die SG Finnentrop/Bamenohl hat für die Spielzeit 2026/27 den 21-jährigen Lukas Herb verpflichtet, der mehrere Jahre bei den Sportfreunde Siegen ausgebildet wurde (2019-23). Im Sommer 2023 wechselte er in die U19 des SC Preußen Münster und verbrachte dort die vergangenen zwei Jahre in der U23. 45 Oberliga-Einsätze stehen bis zum heutigen Tage zu Buche.

Herb ist ein flexibel einsetzbarer Mittelfeldspieler. Bei den Adlerträgern hat er in der laufenden Spielzeit die fünftmeiste Spielzeit erhalten. Auch in der Vorsaison gehörte er im ersten Seniorenjahr bereits zu den Stammspielern.

Die SG schreibt in ihrer Meldung: "Der Kontakt zu Lukas besteht bereits seit längerer Zeit, umso größer ist die Freude, dass sich die Wege nun endlich zusammenfinden. Mit seiner NLZ-Ausbildung in Münster bringt er viel Qualität, Flexibilität und technische Stärke mit. Nach seiner Zeit in Münster zieht es ihn zurück ins Siegerland, wo er den nächsten Schritt in seiner Entwicklung gehen möchte. In 2027 plant Lukas den Sprung in den US-Collegefußball."