Abstiegsgefährdeter Landesligist trennt sich von seinem Chefcoach

Im Sommer 2020 stieg die DJK Borussia Münster 07, so der vollständige Name, dank der damaligen Corona-Regelung in die siebthöchste Spielklasse auf. Als der Saisonabbruch kam, lag die Borussia nur auf Platz 4 der Bezirksliga 12, war aber Meister der Hinrunde geworden und profitierte von der Sonderregelung. Ein kurzzeitiger Abstieg konnte im Sommer 2023 mit einem famosen Lauf durch die Aufstiegsrunde der Bezirksliga-Vizemeister repariert werden. Damit es nun nicht zum erneuten Abstieg kommt, haben sich die Verantwortlichen von Chefcoach Julian Wiedenhöft getrennt. Der bereits für den Sommer geplante Nachfolger übernimmt sofort. Dabei handelt es sich um Borussias derzeitigen U17-Coach Henrik Wegener.