Abstiegsgefährdeter Erstliga-Klub trennt sich von Trainer

Besa Biel: Sheholli übernimmt als Spielertrainer. Beim FC Besa Biel kommt es zum Trainerwechsel: Dariusz Skrzypczak, der erst seit dieser Saison im Amt war, wurde nach neun sieglosen Spielen in der Rückrunde freigestellt. Auslöser war zuletzt die 1:3-Niederlage gegen Concordia Basel. Neu übernimmt Labinot Sheholli bis Saisonende als Spielertrainer. Der 37-Jährige soll die Bieler in den verbleibenden sechs Partien zum Klassenerhalt führen, ehe er seine aktive Karriere beendet. Unterstützt wird er dabei von Mergim Rexhaj als Assistent. Besa steht in der Erstliga-Gruppe 2 – unter anderem mit dem führenden U21-Team der Grasshoppers – nur zwei Punkte über dem Strich und steckt mitten im Abstiegskampf. Nach wie vor wartet das Team in der Rückrunde auf den ersten Sieg.

FC Bülach: Weiter mit Bernhardsgrütter/Laski. Der FC Bülach verlängert die Verträge mit Trainer Daniel Bernhardsgrütter und seinem Assistenten Albert Laski. Das Gespann geht damit in seine dritte gemeinsame Saison. Die derzeit auf Platz 12 klassierten Unterländer kämpfen in der Interregio-Gruppe 3 um den Klassenerhalt. Als nächster Gegner wartet Lachen/Altendorf.