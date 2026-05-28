Abstiegsfrust und Trennungsschmerz beim FC Neustadt

Nah bei den Spielern: Das war ein Markenkern von Fabian Gamp (links) als Trainer, der hier seinen Torhüter Manuel Werner in den Arm nimmt. – Foto: Wolfgang Scheu

Der FC Neustadt verabschiedet sich mit dem letzten Spiel dieser Saison gegen den FC Singen aus der Fußball-Landesliga. Damit endet eine 60-jährige Ära. Und auch Trainer Fabian Gamp nimmt seinen Hut.

Nach dem Schlusspfiff am Montagnachmittag versammelte Fabian Gamp seine Spieler noch einmal um sich. So wie er es immer macht. An Gewohnheiten festhalten, lautete seine Devise. Selbst bei einem außergewöhnlichen Ereignis. Gerade eben hatte seine Mannschaft mit 1:2 gegen den SC Gottmadingen/Bietingen verloren, damit stand der Abstieg aus der Landesliga fest. "Ich wollte einfach das Spiel noch einmal Revue passieren lassen, auch wenn ich mir selbstverständlich über die Besonderheit dieses Moments bewusst war", sagt Gamp. Mehr dazu im BZ-Plus-Artikel.