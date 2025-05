Abstiegsfrage in der Regionalliga Bayern könnte geklärt werden

Am vergangenen Spieltag wurde die Meisterfrage in der Regionalliga Bayern geklärt. Der 1. FC Schweinfurt 05 steigt in die 3. Liga auf - Glückwunsch! An diesem Wochenende - bzw. schon am Freitagabend - könnte nun am 33. und vorletzten Spieltag auch die Abstiegsfrage bereits geklärt werden. Denn wenn der FC Eintracht Bamberg (zu Gast bei der Profireserve in Augsburg) und Türkgücü München (zu Gast beim FC Bayern II) ihre Auswärtsspiele verlieren, sind beide Klubs sportlich nicht mehr zu retten und müssen den Gang in die Bayernliga antreten. Inwieweit ein Urteil des Oberlandesgerichts Nürnberg in der Causa Schwaben Augsburg, das immer noch aussteht, dann noch in den Abstiegskampf eingreift, bleibt weiter abzuwarten.