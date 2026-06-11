Abstiegsendspiel zwischen Aufsteigern

– Foto: Julius Schwalenberg

Beide Mannschaften stehen aktuell auf einem Abstiegsplatz – doch während die Hoffnungen der Gastgeber nur noch theoretischer Natur sind, kann Westvororte den Klassenerhalt tatsächlich noch aus eigener Kraft und mit etwas Schützenhilfe erzwingen.

Dass die Ostthüringer überhaupt noch auf den Ligaverbleib hoffen dürfen, grenzt beinahe an ein kleines Fußballwunder. Vor wenigen Wochen schien die Lage aussichtslos. Doch mit zwei wichtigen Siegen in Serie, darunter dem emotionalen Derbyerfolg gegen die schon abgestiegene Wismut, hat sich Westvororte zurück ins Rennen gebracht. „Unsere Stimmung ist nach den letzten zwei Siegen riesig. Das gewonnene Derby hat den erhofften Push gebracht. Der Sieg gegen Schleiz – gegen eine super eklige Truppe – war schon richtig gut. Dass wir so ein Endspiel haben, war vor drei Wochen undenkbar“, sagt Gehrt. „Wir haben Ruhe und Geduld bewahrt und nur auf uns geschaut. Genauso sind wir vor drei Wochen reingegangen und nun haben wir das Endspiel. Jetzt geht es nochmal um alles.“

Die Ausgangslage ist dabei ebenso einfach wie kompliziert: Die Scheubengrobsdörfer müssen in Büßleben gewinnen. Gleichzeitig benötigen sie Schützenhilfe vom SV Blau-Weiß Neustadt/Orla, der gegen den SV Borsch 1925 beziehungsweise den direkten Konkurrenten im Tabellenkeller punkten muss. Nur dann könnte die Mannschaft von Trainer Daniel Gehrt am letzten Spieltag noch auf einen Nichtabstiegsplatz springen.

Handyverbot und voller Fokus

Trotz aller Brisanz will sich der Westvororte-Coach nicht mit möglichen Szenarien beschäftigen. Der Fokus liegt ausschließlich auf dem eigenen Spiel. „Wir schauen erstmal nach uns, kein Handy und keine Ergebnisse von anderen Plätzen. Es zählt erstmal ein Sieg, um die Möglichkeit zu haben, die Klasse zu halten. Wenn wir unsere Hausaufgaben gemacht haben, kann man einen vorsichtigen Blick auf die anderen Plätze werfen“, betont Gehrt. „Für uns gilt: Hausaufgaben machen. Ich glaube, wenn wir drei Punkte holen, sind die Chancen auf den Klassenerhalt recht groß.“

Leicht wird diese Aufgabe allerdings nicht. Büßleben hat nach einer starken Hinrunde zwar ebenfalls den Klassenerhalt aus den Augen verloren, präsentierte sich insbesondere auf heimischem Platz aber immer wieder unangenehm. Zudem dürfte der Gastgeber alles daran setzen, sich im letzten Heimspiel der Saison ordentlich zu verabschieden und möglicherweise selbst noch eine Position in der Tabelle gutzumachen. „Büßleben ist ein brutaler Gegner, das haben wir im Hinspiel bei uns gemerkt. Sie haben eine gute Rückrunde gespielt und sind sehr heimstark“, warnt Gehrt. „Sie werden uns nichts schenken, weil sie für sich auch noch eine gewisse Chance sehen. Es ist ihr letztes Heimspiel und sie wollen sich sicher gut präsentieren.“

Der Westvororte-Trainer erwartet deshalb einen echten Abnutzungskampf, bei dem spielerische Feinheiten wohl in den Hintergrund treten werden. „Es wird ein brutales Spiel, in dem es um Körperlichkeit, Zweikämpfe, Wille und Leidenschaft geht. Diese Tugenden haben wir beide diese Saison gezeigt“, sagt Gehrt. „Ich denke, wer diese PS auf den Platz bekommt, geht als Sieger vom Feld. Es wird eklig und am Ende zählen Leidenschaft und Wille. Der fußballerische Aspekt wird nicht die oberste Geige spielen.“

Dennoch reist Westvororte mit großem Selbstvertrauen nach Erfurt. Zu oft schien die Mannschaft in dieser Saison bereits abgeschrieben, nur um sich anschließend zurückzukämpfen. „Wir waren gefühlt diese Saison schon drei Mal tot“, sagt Gehrt. „Ich vertraue meiner Truppe. Das haben die Jungs die letzten Wochen immer gezeigt. Gemeinsam mit unseren Fans wollen wir die kleine Sensation schaffen und hoffen, dass es am Ende noch für den Ligaverbleib reicht.“

Für den TSV Gera-Westvororte ist die Rechnung vor dem letzten Spieltag der Thüringenliga klar: Erst müssen die eigenen Hausaufgaben erledigt werden. Nur mit einem Sieg in Büßleben bleibt die Hoffnung auf den Klassenerhalt bestehen. Danach wird der Blick nach Neustadt/Orla gehen. Dann entscheidet sich, ob die Aufholjagd der vergangenen Wochen tatsächlich noch mit dem Happy End belohnt wird.