Abstiegsendspiel in der Bezirksliga

In einem echten Abstiegsendspiel stehen sich am kommenden Sonntag um 15.00 Uhr am letzten Spieltag der Bezirksliga die beiden Aufsteiger der vergangen Saison TUS Hilter und der SC Melle 03 II gegenüber. Der TUS Hilter ist als Meister der Kreisliga aufgestiegen, der SC Melle 03 II schaffte den Klassensprung durch einen 2:1-Sieg in einem dramatischen Relegationsspiel in Unterzahl gegen den 1. FCR 09 Bramsche. Nun sind die Vorzeichen umgekehrt. Der SC Melle 03 II belegt mit 39 Punkten den ersten Nichtabstiegsplatz. Der TUS Hilter liegt mit 37 Punkten auf dem ersten Abstiegsplatz. Nur mit einem Sieg des TUS Hilter werden die Plätze am letzten Spieltag noch getauscht.