Abstiegsendspiel am Ostermontag

Offensivprobleme hier - Defensivprobleme dort

„Das Spiel ist richtungsweisend. Wir sind uns alle einig, wenn wir das Spiel nicht gewinnen, sollten wir einen Plan B für den Abstieg sprich Kreisoberliga in der Schublade haben. Wenn wir die Punkte nicht holen, wird es sehr eng und schwierig“, sagt SG-Trainer Daniel Meyer zur Bedeutung der Partie am Ostermontag. Ähnliche Töne schlägt auch sein Gegenüber Heiko Stern zur Einordnung der Begegnung an: „Man muss nur auf die Tabelle schauen und weiß welche Bedeutung dieses Spiel für beide Mannschaften hat. Ich hoffe unsere Spieler wissen das auch und ordnen alles andere unter.“

In der Rückrundentabelle stehen beide Teams wie in der Liga auch auf den drittletzten und vorletzten Tabellenplatz. Während den Struthern immerhin schon ein Sieg gelang (5:1 gegen Waltershausen), gab es für Lauscha bisher nur ein mickriges Pünktchen (1:1) in Siebleben. Bei der Elf von Daniel Meyer fehlt es vor allem Offensiv an der Kaltschnäuzigkeit und Effektivität: „Unser Offensivproblem ist eine Mischung aus Pech und die fehlende letzte Entschlossenheit bzw. der Instinkt den Ball über die Linie zu drücken. Ich hoffe, dass spätestens am Montag der Schalter umgeht. Und wer könnte nicht einen richtigen Knipser vor dem Tor gebrauchen? Wir haben trotz dieser Probleme in der Rückrunde gezeigt, dass wir gegen jeden Gegner mithalten können“, so Meyer. Und die Ergebnisse untermauern dies, denn von den sechs Rückrundenniederlagen war es fünfmal nur ein Tor Unterschied zum Punktgewinn.

Deutlicher fielen da die Niederlagen für Struth-Helmershof aus, bei denen defensiv die Stabilität bisher fehlte. In sieben Rückrundenspielen gab es im Schnitt drei Gegentreffer. In den letzten beiden Partien erzielte die Elf von Heiko Stern zwar jeweils zwei Tore (gegen Steinach und Gotha), kassierte aber jeweils vier Buden. „Die zwei letzten Niederlagen waren sehr ärgerlich. Wir müssen in jedem Spiel eine neue Truppe aufs Feld schicken und bekommen dadurch auch keine Stabilität in unser Spiel. Jeder kleine Fehler wird im Moment mit einem Gegentor bestraft“, erklärt der Struther Trainer die Defensivprobleme. Mit Blick auf das Duell in Lauscha sagt Stern deshalb auch: „Wir müssen stabil im Defensivverband stehen und nach vorne schnell umschalten, wenn wir etwas zählbares mitnehmen wollen.

Ich hoffe wir bekommen über 90 Minuten unser Spiel auf den Platz, dann sollte definitiv etwas drin sein.“

Die Grundtugenden entscheiden

Ordentlich Druck ist nun auf den Kessel mit Blick auf das Montagsspiel – auch bei der Elf von Daniel Meyer: „Ich denke, dass die Mannschaft weiß um was es geht. Ich hoffe, dass der Druck die Mannschaft nicht lähmt. Natürlich ist es ein wichtiges Spiel, dennoch müssen wir mit einer gewissen Lockerheit ins Spiel gehen. Beide Seiten wissen, dass es ein Abstiegsduell ist. Für beide zählt nur ein Sieg, um den Funken Hoffnung für die Landesklasse weiter zu haben. Es wird über die Zweikämpfe, Laufbereitschaft und Einsatz gehen. Und es geht darum wenig Fehler, vor allem in der Defensive zu machen. Wer weniger Fehler macht und kaltschnäuziger ist, wird das Spielfeld als Sieger verlassen. Ich hoffe, dass wir das sind.“