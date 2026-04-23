Abstiegsduelle in Neckarsulm und Karlsruhe, Aalen einsam an der Spitze Oberliga Baden-Württemberg: Die Übersicht aller Partien des 29. Spieltags von Timo Babic · Heute, 10:00 Uhr · 0 Leser

– Foto: Pressefoto-Bildredaktion Eibne

Am 29. Spieltag der Oberliga Baden-Württemberg verdichtet sich die Spannung in alle Richtungen. VfR Aalen hat mit dem Sieg im Nachholspiel seine Spitzenposition weiter gefestigt, dahinter will VfR Mannheim dranbleiben. Im Mittelfeld kämpfen mehrere Teams um Anschluss, im Keller geht es für Denzlingen, Bietigheim-Bissingen, Singen und Türkspor Neckarsulm um elementare Punkte. Es ist ein Spieltag, an dem jede Schwäche bestraft werden kann und jeder kleine Lauf plötzlich wieder Hoffnung entfacht.

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Morgen, 19:00 Uhr SV Oberachern Oberachern FC Nöttingen FC Nöttingen 19:00 PUSH

SV Oberachern und FC Nöttingen treffen in einem Duell aufeinander, das für beide Seiten viel Gewicht trägt. Oberachern holte zuletzt ein 2:2 in Ravensburg und steht mit 45 Punkten auf Rang fünf. Nöttingen verlor dagegen überraschend mit 0:2 gegen Pforzheim und fiel auf Platz vier zurück. Der Abstand zwischen beiden ist überschaubar. Das Hinspiel gewann Oberachern mit 2:1 in Nöttingen. Genau das verleiht dieser Partie zusätzliche Schärfe. Für Nöttingen geht es darum, nach dem Dämpfer sofort wieder Stabilität zu zeigen. Oberachern kann mit einem weiteren Erfolg den Abstand nach oben weiter verkürzen und sich mitten in der erweiterten Spitzengruppe festsetzen.

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Der 1. CfR Pforzheim kommt mit Rückenwind. Das 2:0 in Nöttingen war ein starkes Ausrufezeichen und brachte die Mannschaft auf 40 Punkte. FSV 08 Bietigheim-Bissingen steckt nach dem 0:4 gegen Türkspor Neckarsulm weiter tief im Tabellenkeller fest und liegt als Vorletzter bereits deutlich unter Druck. Auch das Hinspiel gewann Pforzheim klar mit 3:0. Für die Gastgeber ist das die Chance, weiter in Richtung obere Tabellenhälfte zu drücken. Für Bietigheim-Bissingen ist die Lage deutlich ernster: Bei nur 20 Punkten zählt inzwischen fast jeder Auftritt als Endspiel, weil der Abstand ans rettende Ufer nicht kleiner werden darf. ---

Die TSG Backnang steht nach dem bitteren 2:3 in Denzlingen bei 33 Punkten und kann sich im unteren Mittelfeld noch längst nicht sicher fühlen. FV Ravensburg kam zuletzt zu Hause gegen Oberachern nicht über ein 2:2 hinaus, bleibt mit 44 Punkten aber in Schlagdistanz zu den vorderen Plätzen. Das Hinspiel gewann Ravensburg mit 2:0. Für die Gäste ist dieses Nachfassen wichtig, wenn der Blick weiter nach oben gehen soll. Backnang dagegen braucht ein Resultat, um den Abstand zur Gefahrenzone nicht weiter schrumpfen zu lassen. Es ist ein Spiel zwischen Ambition und Absicherungsdruck – und genau darin liegt seine Brisanz. ---

FC 08 Villingen verspielte beim 2:2 in Gmünd nach einer 2:0-Führung zwei Punkte und blieb bei 41 Zählern stehen. 1. Göppinger SV holte beim 1:1 gegen Reutlingen immerhin einen Punkt, steht mit 31 Punkten aber weiter bedrohlich nah an der Abstiegszone. Das Hinspiel entschied Villingen spät mit 1:0 für sich. Auch jetzt spricht die Tabelle eher für die Gastgeber. Doch Göppingen reist mit großem Bedarf an. Für Villingen geht es um die Chance, das gesicherte Mittelfeld zu festigen. Für Göppingen ist es ein Spiel, in dem ein Punkt schon Gewicht hätte – und ein Sieg womöglich noch viel mehr. ---

Türkspor Neckarsulm hat sich mit dem klaren 4:0 in Bietigheim-Bissingen eindrucksvoll zurückgemeldet. Mit 30 Punkten steht der Aufsteiger aber weiter auf Rang 15 und damit mitten im Abstiegskampf. 1. FC Normannia Gmünd bewies beim 2:2 gegen Villingen Moral und hat nun 32 Punkte auf dem Konto. Das Hinspiel gewann Gmünd mit 2:0. Nun hat Neckarsulm die Gelegenheit, diese Rechnung zu korrigieren und im Tabellenkeller weiter Boden gutzumachen. Für Normannia Gmünd ist die Ausgangslage etwas komfortabler, aber keineswegs beruhigend. Das ist ein Spiel, in dem jede Szene nach Klassenerhalt riecht und jeder Fehler sofort schwer wiegt. ---

Sa., 25.04.2026, 14:30 Uhr TSV Essingen TSV Essingen FC Denzlingen Denzlingen 14:30 PUSH

Der TSV Essingen musste sich zuletzt mit 1:2 in Hollenbach geschlagen geben und verpasste die Chance, den dritten Platz weiter abzusichern. Dennoch stehen starke 49 Punkte zu Buche. FC Denzlingen erlebte erst ein dramatisches 3:2 gegen Backnang, ehe unter der Woche das 0:2 gegen Aalen folgte. Der Aufsteiger bleibt Schlusslicht. Das Hinspiel gewann Essingen mit 1:0, damals fiel die Entscheidung erst ganz spät. Auch diesmal dürfte Denzlingen mit maximalem Widerstand auftreten, weil die Lage mit 19 Punkten immer bedrückender wird. Essingen wiederum braucht eine Reaktion, um nicht noch weiter von den Topteams wegzurutschen. Es ist ein Spiel zwischen Aufstiegsnähe und Abstiegsnot. ---

Der Türkische SV Singen reist mit schweren Sorgen in dieses Heimspiel. Das 0:3 in Aalen war der nächste Rückschlag, mit 30 Punkten steckt der Aufsteiger tief im Kampf gegen den Absturz. VfR Mannheim gewann zuletzt 2:0 gegen Karlsruher SC II und verteidigte mit 59 Punkten souverän Rang zwei. Schon das Hinspiel war mit 4:0 eine klare Angelegenheit für Mannheim. Die Gäste gehen also als deutlicher Favorit in die Partie. Doch für Singen ist die Situation inzwischen so ernst, dass jede Heimaufgabe den Charakter eines Kraftakts bekommt. Mannheim darf sich im Verfolgerkampf gleichzeitig keinen Ausrutscher erlauben. ---

So., 26.04.2026, 15:30 Uhr SSV Reutlingen Reutlingen VfR Aalen VfR Aalen 15:30 live PUSH

Der SSV Reutlingen sammelte beim 1:1 in Göppingen einen Punkt, bleibt mit 35 Zählern aber im unruhigen Mittelfeld hängen. Nun wartet der schwerstmögliche Gegner: VfR Aalen marschiert mit 70 Punkten an der Spitze, gewann zuletzt 3:0 gegen Singen und legte unter der Woche mit dem 2:0 in Denzlingen nach. Auch das Hinspiel war eine klare Sache, Aalen gewann 4:0. Die Rollen sind damit eindeutig verteilt. Reutlingen braucht einen außergewöhnlich starken Abend, um den Favoriten ins Wanken zu bringen. Aalen dagegen spürt die große Chance, den Vorsprung im Titelrennen weiter zu zementieren. Genau das macht dieses Duell so aufgeladen. ---

So., 26.04.2026, 16:00 Uhr Karlsruher SC Karlsruhe II FSV Hollenbach Hollenbach 16:00 PUSH