Abstiegsduell: SV Breberen empfängt SV SW Schwanenberg

Am Sonntag treffen im Abstiegskampf der Kreisliga A zwei direkte Konkurrenten aufeinander. Der SV Breberen will den Aufwärtstrend fortsetzen, Schwanenberg hofft auf den ersten Punktgewinn auf fremdem Platz.

Ein echtes Abstiegsduell steht am Sonntag in Breberen an, wo der heimische SV Breberen auf den SV SW Schwanenberg trifft. Für beide Mannschaften gilt: Verlieren verboten. Breberen schien nach der sieglosen Hinrunde schon weg vom Fenster, doch die Mannschaft von Trainer Yustin Finlay zeigte mit zwei Siegen zu Rückrundenbeginn, dass noch Leben in der Mannschaft ist und man durchaus noch Hoffnungen hat. Zumindest bis auf fünf Punkte hat man das rettende Ufer wieder im Blick.

Den ersten kleinen Rückschlag gab es im letzten Spiel gegen Millich, als man in der ersten Halbzeit chancenlos war, in der zweiten Halbzeit aber eine gute Reaktion zeigte und noch verkürzte. Gegen Schwanenberg spielt man nun gegen einen direkten Konkurrenten und hat da die Möglichkeit, den Rückstand noch weiter zu verkürzen. Schwanenberg zeigte in der Liga bislang zwar gute Leistungen, mit einem Punktgewinn wurde man aber noch nicht belohnt. Gegen den Tabellenvierten Millich (2:3) und den Sechsten Selfkant (1:3) hielt man gut mit, doch die Mannschaft von Trainer Sinan Kapar scheitert im Saisonverlauf immer wieder an der eigenen Chancenverwertung. Bis zum Torabschluss sieht das teilweise sehr gut aus, doch vor dem Tor fehlt die Effektivität. Selbst beste Möglichkeiten werden vergeben und so kann auch die starke Defensive nicht immer alles retten.