Abstiegsduell Novi gegen Staaken II – Adler unter Druck

– Foto: Mehmet Dedeoglu Dedepress

Für den FC Brandenburg 03 zählt inzwischen jeder Punkt im Kampf um die sportliche Ehre. Mit nur einem Sieg aus 17 Spielen und einem Torverhältnis von 13:78 steht das Team abgeschlagen am Tabellenende. Am Samstag wartet mit dem Weißenseer FC allerdings eine Mannschaft, die selbst noch Ambitionen auf die oberen Tabellenplätze hat. Die Gäste rangieren aktuell auf Rang sechs und stellen eine der stabileren Defensiven der Liga. Mit bereits 44 erzielten Treffern verfügt Weißensee zudem über ausreichend Offensivqualität, um das Spiel zu kontrollieren. Brandenburg braucht einen außergewöhnlichen Tag, um gegen die favorisierten Gäste zu bestehen.

Der SC Schwarz-Weiss Spandau geht als Siebter in das Heimspiel gegen den Köpenicker FC II. Mit neun Siegen aus 17 Partien spielt Spandau eine solide Saison und hat weiterhin Kontakt zu den oberen Tabellenregionen. Die Gäste aus Köpenick stehen mit ausgeglichener Bilanz im Tabellenmittelfeld und präsentieren sich häufig als unangenehmer Gegner. Besonders ihre offensive Spielweise sorgt regelmäßig für torreiche Begegnungen. Für beide Teams bietet sich die Gelegenheit, mit einem Sieg einen Schritt in Richtung obere Tabellenhälfte zu machen.

So., 15.03.2026, 13:00 Uhr BSV Dersim 1993 BSV Dersim II BSC Rehberge 1945 Rehberge 13:00 PUSH

Mit 59 erzielten Toren stellt der BSV Dersim II die gefährlichste Offensive der Liga und liegt nur knapp hinter der Tabellenspitze. Gegen den BSC Rehberge will das Team seine Aufstiegsambitionen untermauern. Die Gäste stehen im Tabellenmittelfeld und treten häufig defensiv kompakt auf. Rehberge hat bereits mehrfach gezeigt, dass sie auch gegen stärkere Gegner bestehen können. Dersim bleibt dennoch klarer Favorit und möchte mit einem Heimsieg den Druck auf die Spitzenplätze erhöhen.

So., 15.03.2026, 12:30 Uhr BFC Meteor 06 Meteor 06 II TuS Makkabi Berlin Makkabi II 12:30 PUSH

Der BFC Meteor 06 II und TuS Makkabi Berlin II stehen beide mit 17 beziehungsweise 18 Punkten im unteren Tabellenbereich. Entsprechend hoch ist die Bedeutung dieser Begegnung. Meteor II zeigte zuletzt schwankende Leistungen, besitzt jedoch immer wieder offensive Durchschlagskraft. Makkabi II hingegen hat mit 57 Gegentoren die anfälligste Defensive der Liga und muss vor allem in der Abwehr stabiler werden. Das direkte Duell könnte für beide Mannschaften richtungsweisend im Kampf um den Klassenerhalt sein.

SSC Teutonia II spielt eine starke Saison und liegt punktgleich mit dem Tabellenführer an der Spitze der Bezirksliga. Mit einer stabilen Defensive und effektiver Offensive gehört das Team zu den konstantesten Mannschaften der Liga. BSV Victoria 90 Friedrichshain befindet sich als Aufsteiger im unteren Tabellenmittelfeld und kämpft um wichtige Punkte für den Klassenerhalt. Gegen Teutonia wird jedoch eine nahezu perfekte Leistung nötig sein, um etwas Zählbares mitzunehmen.

Der SV Adler Berlin führt die Tabelle aufgrund des besseren Torverhältnisses an und möchte seine Position weiter verteidigen. Mit bereits 55 Treffern stellt Adler eine der stärksten Offensivreihen der Liga. Der VfB Einheit zu Pankow steckt dagegen im unteren Tabellenbereich fest und benötigt dringend Punkte. Vor heimischem Publikum hoffen die Pankower, den Spitzenreiter überraschen zu können. Adler geht dennoch als klarer Favorit in die Partie. Trotz zweier Niederlagen im neuen Jahr.

Der 1. FC Novi Pazar 95 steht mit 19 Punkten knapp über den Abstiegsrängen und möchte gegen den SC Staaken II unbedingt nachlegen. Die Gastgeber zeigen sich offensiv durchaus gefährlich, kassieren jedoch regelmäßig zu viele Gegentore. Staaken II reist als Tabellenvorletzter an und benötigt ebenfalls dringend Zähler, um den Anschluss nicht zu verlieren. Trotz der schwierigen Ausgangslage verfügt Staaken über genügend Qualität, um jedem Gegner Probleme zu bereiten. Das Spiel verspricht daher ein intensives Kellerduell.