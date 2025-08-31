Abstiegsduell der Sieglosen - Heider SV II 5:1 gegen SVE Comet

in Duell der sieglosen Aufsteiger – und zugleich ein Aufeinandertreffen mit neuen Gesichtern am Spielfeldrand. Bei den Dithmarschern feierte Daljit Singh als Cheftrainer Premiere. Gemeinsam mit Sven Hinz und Mamadou Sabaly, der unterstützend hinzustößt, übernimmt er künftig die Verantwortung für die Heider U23. Viele seiner neuen Schützlinge kennt Singh bereits aus der U19, die er weiterhin betreuen wird. Nach dem Rücktritt von Christian Dahm entschied sich der Verein bewusst für eine interne Lösung.

Ganz anders die Situation bei den Kielern: Nach der Trennung von Coach Steve Frank am Mittwoch und dem Abgang von Co-Trainer Marcel Vones zum VfR Neumünster setzt der SVE Comet zunächst auf Interimscoach Matthias Losch. Dieser soll das Team noch durch die Partie beim TSB Flensburg führen, ehe Mitte September ein neuer Cheftrainer vorgestellt wird.

Die Gäste, bislang nur mit einem Punkt aus fünf Partien, starteten überraschend forsch. Losch hatte sein Team nach zwei intensiven Trainingseinheiten taktisch neu ausgerichtet und das 3-5-2-System von Vorgänger Frank auf ein klassisches 4-4-2 umgestellt. „Die ersten 20 Minuten waren richtig gut. Da waren Strukturen drin, wir haben die Positionen gehalten“, resümierte Losch. Doch mit zunehmender Spieldauer verfiel seine Elf in alte Muster zurück, versuchte auf dem gesamten Platz zu verteidigen – und verlor damit die Ordnung.

Heider treffen zur Führung

Der HSV II, dem auch wie dem Kontrahenten viele Spieler fehlten, fand nach einer Viertelstunde immer besser ins Spiel. Mit langen Bällen in die Tiefe und klarem Plan im Umschaltspiel drückten die Gastgeber dem Match ihren Stempel auf. Belohnt wurde das kurz vor der Pause: Innenverteidiger Julian Sattler stieg nach einer Hereingabe am höchsten und köpfte die 1:0-Führung. „Wir wollten halt zu Hause. Wir mussten eine Reaktion zeigen“, lobte Singh sein Team, das Unterstützung durch drei Oberliga-Spieler, die sich im Aufbau befinden, erhielt.

Comet-Torhüter Lukas Losch verhinderte mit starken Paraden, dass die Hausherren den Vorsprung noch vor der Pause ausbauten. So blieb es beim knappen 0:1.

Ausgleich per Traumfreistoß

Nach dem Seitenwechsel riskierte der SVE mehr, presste hoch und setzte die Heider unter Druck. In der 73. Minute zirkelte Arian Jashari einen Freistoß sehenswert in den Winkel – der verdiente Ausgleich.