Abstiegsduell bei Gleichen – Sülbeck/Immensen will Serie fortführen

So., 23.03.2025, 15:00 Uhr

Der Spitzenreiter SCW Göttingen geht nach dem souveränen 3:0-Erfolg gegen Dassel/Sievershausen mit Rückenwind in das Duell. Landolfshausen musste sich überraschend dem SV Rotenberg geschlagen geben und braucht nun eine deutliche Leistungssteigerung. Beide Teams verfügen über starke Offensivreihen, sodass ein torreiches Spiel zu erwarten ist. Für Göttingen ist ein Sieg Pflicht, um die Tabellenführung zu verteidigen.

SV Rotenberg – RSV Göttingen

Rotenberg überraschte mit einem 2:1-Erfolg in Landolfshausen und will diesen Schwung gegen den RSV Göttingen mitnehmen. Die Gäste, derzeit Dritter, brauchen die Punkte um oben weiter mitmischen zu können. Beide Teams haben bewiesen, dass sie an guten Tagen für Überraschungen sorgen können. Die Favoritenrolle liegt jedoch bei den Gästen.