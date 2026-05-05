Abstiegsduell auf der Meesche Vorletzter Spieltag wird zum Schlüsselspiel im Tabellenkeller von red · Heute, 19:00 Uhr · 0 Leser

– Foto: Sascha Drenth

Wenn der MTV Wolfenbüttel am Samstag die U23 von Eintracht Braunschweig empfängt, steht mehr als nur ein Heimspiel auf dem Programm. Im direkten Duell zweier Tabellennachbarn geht es um entscheidende Punkte im Kampf um den Klassenerhalt.

Am Samstag um 17 Uhr trifft der Tabellenzwölfte MTV Wolfenbüttel im heimischen Sportpark Meesche auf den Tabellendreizehnten Eintracht Braunschweig II. Beide Mannschaften liegen in der Tabelle eng beieinander, entsprechend hoch ist die sportliche Bedeutung der Partie – zumal es sich um das letzte Heimspiel der Wolfenbütteler in der Oberliga-Saison 2025/26 handelt. Die Konstellation verspricht ein intensives Duell, in dem jeder Punkt im Abstiegskampf zählt. Aufgrund dieser Ausgangslage rechnen die Verantwortlichen mit einer erhöhten Zuschauerzahl im Vergleich zu den vergangenen Heimspielen.

Organisatorische Hinweise für Zuschauer Die Stadionkassen öffnen am Spieltag um 15:45 Uhr. Der Eintritt beträgt 8,00 Euro für Vollzahler und 6,00 Euro ermäßigt. Ermäßigungen gelten unter anderem für Rentner, Auszubildende, Studierende, Schülerinnen und Schüler ab 16 Jahren sowie Menschen mit Behinderung ab einem Grad von 50 Prozent. Auch Rollstuhlfahrer erhalten ermäßigten Eintritt, eine Begleitperson hat freien Zugang. Entsprechende Nachweise sind an den Kassen vorzulegen. Aufgrund der begrenzten Parkmöglichkeiten rund um den Sportpark Meesche wird empfohlen, nach Möglichkeit auf alternative Anreisemöglichkeiten auszuweichen. Zuschauer werden gebeten, zu Fuß, mit dem Fahrrad oder mit öffentlichen Verkehrsmitteln anzureisen.