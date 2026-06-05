Abstiegsdrama am letzten Spieltag: Dostluk hofft, Bergatreute zittert

Der SV Aichstetten hat mit dem wilden 5:4 in Leutkirch Selbstvertrauen getankt, bekommt nun aber einen Gegner, der den Relegationsplatz schon sicher hat. Der SV Oberzell reist als Tabellenzweiter mit 62 Punkten an und hat im Hinspiel knapp mit 3:2 gewonnen. Aichstetten steht mit 40 Punkten auf Rang zwölf und hat den Klassenerhalt bereits gesichert. Beide Mannschaften wollen sich mit einem Dreier verabschieden. ---

Morgen, 16:00 Uhr FV Bad Waldsee Bad Waldsee FC Leutkirch FC Leutkirch 16:00 live PUSH



Hier treffen zwei Mannschaften aufeinander, für die die Tabelle bereits eine harte Wahrheit geschrieben hat: Der FV Bad Waldsee ist Schlusslicht, und für den FC Leutkirch steht der Abstieg ebenfalls fest. Das Hinspiel gewann Leutkirch mit 2:0. Bad Waldsee kommt nach dem 2:4 in Vogt, Leutkirch nach dem dramatischen 4:5 gegen Aichstetten. Sportlich hat das Spiel keine große Bedeutung mehr, emotional aber sehr wohl.

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Morgen, 16:00 Uhr SV Bergatreute Bergatreute SV Vogt SV Vogt 16:00 live PUSH



Für den SV Bergatreute ist die Lage klar und brutal: Nur bei einem eigenen Sieg und einer gleichzeitigen Niederlage des FC Dostluk Friedrichshafen kann die Mannschaft den direkten Abstiegsplatz noch verlassen und auf den Relegationsrang springen. Der SV Vogt reist nach dem 4:2 gegen den FV Bad Waldsee mit dem besseren Gefühl an, und auch das Hinspiel spricht mit dem 6:1 deutlich für die Gäste. Bergatreute steht mit 31 Punkten auf Rang 15 und hat nur noch theoretische Chancen auf den Klassenerhalt. Genau deshalb ist dieses Heimspiel für die Gastgeber von maximaler Bedeutung.

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Der TSV Tettnang geht nach dem 1:1 in Meckenbeuren in diese Partie und trifft auf eine SGM Unterzeil/Seibranz, die mit dem 3:0 gegen den SV Bergatreute ihren Anspruch auf Rang drei untermauert hat. Das Hinspiel endete 1:1. Unterzeil/Seibranz steht mit 51 Punkten auf Rang drei, Tettnang folgt mit 46 Punkten auf Platz acht. Für die Gäste geht es darum, den starken Tabellenplatz zu verteidigen, für Tettnang um den Heimsieg im letzten Spiel.

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Der SV Maierhöfen/Grünenbach hat mit dem 1:0 in Brochenzell seine Position im oberen Tabellendrittel gestärkt und geht mit 50 Punkten in diesen letzten Spieltag. Der TSV Meckenbeuren holte zuletzt ein 1:1 gegen den TSV Tettnang und steht mit 42 Punkten auf Rang neun im Mittelfeld. Das Hinspiel gewann Maierhöfen/Grünenbach mit 1:0. Für die Gastgeber geht es vor allem darum, Rang drei noch anzugreifen oder zumindest Platz vier zu festigen.

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Morgen, 16:00 Uhr TSG Ailingen TSG Ailingen VfL Brochenzell Brochenzell 16:00 PUSH



Die TSG Ailingen geht mit mit einer 1:6-Niederlage in Eschach und der Niederlage im Pokalfinale in dieses Spiel, während der VfL Brochenzell zuletzt 0:1 gegen Maierhöfen/Grünenbach verlor. Die TSG Ailingen könnte mit einem Sieg seine gute Rückrunde krönen und auf Rang fünf springen. Das Hinspiel gewann Brochenzell spektakulär mit 4:3. Brochenzell steht mit 50 Punkten auf Rang fünf, Ailingen mit 47 Punkten auf Platz sieben.

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Der FV Ravensburg II musste zuletzt in Friedrichshafen eine 1:2-Niederlage hinnehmen und will nun im Heimspiel einen Sieg landen. Der SV Baindt reist mit deem klaren 0:4 gegen die TSG Ailingen an und hat bei 49 Punkten noch Chancen, die Saison weit oben abzuschließen. Das Hinspiel endete 2:2, weshalb auch diesmal vieles für ein offenes Duell spricht. Ravensburg II steht mit 41 Punkten auf Rang elf.

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Morgen, 16:00 Uhr SV Weingarten Weingarten FC Dostluk Friedrichshafen FC Dostluk 16:00 live PUSH



Dieses Spiel ist eines der Brennpunkte des gesamten Spieltags, weil der FC Dostluk Friedrichshafen im direkten Duell mit dem SV Weingarten die Chance hat, mit einem Sieg auf einen Nichtabstiegsplatz zu springen. Weingarten steht mit 35 Punkten auf Rang 13 und hat nach dem 1:3 in Eschach die bessere Ausgangslage, darf sich aber keineswegs in Sicherheit wiegen. Das Hinspiel endete 1:1, was die Ausgeglichenheit dieser Konstellation unterstreicht. Für Dostluk ist die Rechnung eindeutig: Nur bei einem Sieg ist der direkte Klassenerhalt noch am letzten Spieltag möglich.





