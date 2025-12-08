Abstiegsbedrohter Landesligist trennt sich von Ex-Oberliga-Trainer

Ralf Behle ist nicht mehr Trainer des FC Lennestadt. – Foto: K. Lapp @bolzplatzfotografie

2024 spielte der FC Lennestadt noch in der Westfalenliga, keine zwei Jahre später droht dem FCL der Absturz in die Bezirksliga. Der FCL überwintert mit nur zwölf Punkten aus 16 Spielen auf dem vorletzten Tabellenplatz der Landesliga Staffel 2, steht aber nur aufgrund des schlechteren Torverhältnisses unter dem Strich. Auch wenn der Kader im Sommer einen Generationenwechsel durchleben musste und aktuell auch erfahrenen Leistungsträger verletzt fehlen, ist das zu wenig für die Ambitionen der Lennestädter, was nun Konsequenzen nach sich gezogen hat.

So hat sich der FC Lennestadt noch vor dem Wochenende mit sofortiger Wirkung von Cheftrainer Ralf Behle getrennt. "Am Montagabend haben Michael Kurzeja (Sportl. Leiter; Anm. d. Red.) und ich mit Ralf zusammengesessen. Es war eine freundschaftliche Atmosphäre. Wir haben die Situation analysiert und sind dann zu dem Entschluss gekommen, dass wir was neues probieren wollen", erklärt Lennestadts Vorsitzender Andreas Eickelmann der "Westfalenpost". "Das tut mir schon weh, weil Ralf damals meine absolute Wunschlösung war." Ralf Behle machte sich im heimischen Amateurfußball vor allem zwischen von 2016 und 2023 einen Namen, als er die SG Finnentrop/Bamenohl aus der Landes- in die Oberliga Westfalen führte und dort etablierte. Anschließend heuerte er beim FSV Gerlingen in der Bezirksliga an, doch dort entpuppte sich das Engagement als Missverständnis. Nach nur drei Spielen, die alle verloren gingen, trennten sich Behle und der FSV, der aktuell mit vier weiteren Clubs aus der Gemeinde Wenden und dem SV Dahl-Friedrichstal an einer möglichen Fusion arbeitet. Vor genau einem Jahr übernahm der 51-Jährige schließlich beim FC Lennestadt das Zepter von Martin Funke und konnte dort zwölf von 31 Punktspielen gewinnen.

Duo soll die Wende bringen Die Nachfolge haben die Lennestädter schon in der Hinterhand: Alexander Mester und Fabian Schmidt sollen den FCL nach Jahreswechsel zum Klassenerhalt führen. Mester trainierte bis zum Sommer noch den Olper A-Ligisten SV Heggen, von dem er sich mit der Meisterschaft und dem Bezirksliga-Aufstieg verabschieden konnte. Im Hensel-Stadion trifft er auch auf seinen Sohn Lennart Mester, der eigentlich noch für die U19 spielberechtigt ist, in dieser Spielzeit aber bereits 14-mal zum Einsatz gekommen ist. Fabian Schmidt stand zuletzt bis November 2024 an der Seitenlinie des damaligen B-Ligisten RW Lennestadt/Grevenbrück und trainierte zuvor neun Jahre lang die zweite Mannschaft der SG Finnentrop/Bamenohl. Komplettiert wird das Trainerteam durch Jonas Völmicke, der schon unter Behle für die Videoanalyse verantwortlich war.