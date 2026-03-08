Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Abstiegsbedrohte SG Eschenburg setzt ein Ausrufezeichen
Teaser GL GI/MR: +++ In der Fußball-Gruppenliga Gießen/Marburg senden zwei Kellerkinder wichtige Lebenzeichen. Eines davon verhindert sogar den Sprung des VfL Biedenkopf an die Tabellenspitze +++
Wetzlar. Die SG Eschenburg hat im Abstiegskampf in der Fußball-Gruppenliga Gießen/Marburg ein Ausrufezeichen gesetzt. Auf eigenem Geläuf gelang ein 2:1-Erfolg gegen die SG Waldsolms. Aber auch die SG Naunheim/Niedergirmes lebt noch. Ebenfalls zu Hause trotzte die Spielgemeinschaft dem VfL Biedenkopf ein 2:2 ab und verhinderte damit dessen Sprung an die Tabellenspitze. Jeweils vier Tore erzielten der FC Burgsolms im Heimspiel gegen den FSV Cappel (4:1) und Türk Ataspor Wetzlar, das beim FC Cleeberg erfolgreich war (4:0).