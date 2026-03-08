Abstiegsbedrohte SG Eschenburg setzt ein Ausrufezeichen Teaser GL GI/MR: +++ In der Fußball-Gruppenliga Gießen/Marburg senden zwei Kellerkinder wichtige Lebenzeichen. Eines davon verhindert sogar den Sprung des VfL Biedenkopf an die Tabellenspitze +++ von Redaktion · Heute, 20:46 Uhr · 0 Leser

Jan Luca Auriga (am Ball), der hier wenig Platz bekommt, und seine Kollegen von der SG Waldsolms müssen sich (v.l.) Valentin Scheld, Luca Knittel, Justus Born und Co. von der SG Eschenburg knapp mit 1:2 geschlagen geben. © Jonathan Ortmann

Wetzlar. Die SG Eschenburg hat im Abstiegskampf in der Fußball-Gruppenliga Gießen/Marburg ein Ausrufezeichen gesetzt. Auf eigenem Geläuf gelang ein 2:1-Erfolg gegen die SG Waldsolms. Aber auch die SG Naunheim/Niedergirmes lebt noch. Ebenfalls zu Hause trotzte die Spielgemeinschaft dem VfL Biedenkopf ein 2:2 ab und verhinderte damit dessen Sprung an die Tabellenspitze. Jeweils vier Tore erzielten der FC Burgsolms im Heimspiel gegen den FSV Cappel (4:1) und Türk Ataspor Wetzlar, das beim FC Cleeberg erfolgreich war (4:0).