Abstiegsangst vs. Aufstiegslust: Eching empfängt Palzing – und beide müssen gewinnen

In diesem Duell steckt eine Menge Zunder: Dem TSV Eching droht der Abstieg in die Kreisklasse, während Gegner Palzing für die Aufstiegsrelegation siegen muss.

Eching/Palzing – Beim Fußball ist es wie beim Kartenspielen: Das Blatt wendet sich manchmal schneller, als man denkt. Unverhofft einige Trümpfe in die Hand gespült wurden den Kickern des SVA Palzing, die nun wieder richtig gute Chancen auf die Aufstiegsrelegation zur Bezirksliga haben. Beim Spieltagsgegner geht der bange Blick dagegen nach unten.

Es ist noch gar nicht so lange her, da hatte Palzings Trainer Enes Mehmedovic das Thema Aufstiegsrelegation schon abgehakt. Doch plötzlich haben seine Grün-Weißen wieder die Hand dran an den Bonusspielen: Während der SV Walpertskirchen als Meister der Kreisliga 2 feststeht, brauchen die Ampertaler lediglich zwei eigene Siege in den letzten beiden Saisonspielen, um noch auf Platz zwei zu klettern. Aktuell hat der Zweite FC Finsing drei Punkte Vorsprung – aber auch bereits eine Partie mehr absolviert. Zudem haben die Palzinger den direkten Vergleich gegen Finsing (0:0, 3:1) gewonnen.

Für die Zebras gibt‘s nur noch Alles-oder-nichts-Spiele

Doch Mehmedovic hält den Ball bewusst flach. „Die anderen haben mitgespielt“, sagt er mit Blick auf die jüngste 2:4-Niederlage des FCF in Kirchdorf. Seine Devise: „Jetzt schauen wir von Spiel zu Spiel.“ Zwei Partien stehen aus – und ausgerechnet das Match beim TSV Eching am Sonntag (15 Uhr) bringt jede Menge Zunder mit sich. Denn auch für die Zebras gibt‘s jetzt nur noch Alles-oder-nichts-Partien: Als Vorletzter muss Eching unbedingt gewinnen, um den direkten Abstieg abzuwenden. „Das wird eines der schwersten Spiele überhaupt“, warnt Mehmedovic.

Der SVA-Chefcoach erwartet, dass seine Truppe eine Leistung wie am vergangenen Spieltag abliefert, als sie dem SV Kranzberg beim 3:0-Derbysieg klar die Grenzen aufgezeigt hat. „Die Teilnahme an der Relegation muss Motivation genug sein“, betont Mehmedovic. Gut für Palzing: Die Gäste können auf eine unveränderte Elf zurückgreifen. Offensivstar Fabian Radlmaier fehlt weiterhin, dafür kehrt Alexander Schneider nach überstandener Krankheit zurück.

Nicht in die Karten schauen lassen will sich dagegen das Zebras-Team, was die Personalien angeht. „Das wird sich nach dem letzten Training entscheiden“, so Vorsitzender Manfred Oster. Da wird sich beispielsweise klären, ob Routinier Manuel Joos nicht nur trainiert, sondern auch spielen wird.

Alles spricht für eine hitzige Partie

Ansonsten wollen die Echinger unaufgeregt in die Partie gehen. Oster ist es beinahe egal, ob es gegen Palzing oder irgendein Mittelfeldteam geht. Denn klar ist: Eching braucht jeden Zähler. Im schlimmsten Fall könnte am Sonntag der Abstieg in die Kreisklasse feststehen. „Wir haben allerdings bewiesen, dass wir gegen die Topteams punkten können“, motiviert Oster die Seinen. „Und wir schauen sowieso nur auf uns.“

Der TSV-Vereinschef erwartet ein „hitziges und ekliges Spiel“. Das Remis am vergangenen Wochenende in Lengdorf soll ein Anfang gewesen sein, zumindest mit Blick auf die Abstiegsrelegation. Das rettende Ufer ist fünf Punkte entfernt. Zum letzten Relegationsplatz (Nandlstadt) ist es jedoch nur ein Zähler Rückstand. Zeit also, dass sich das Blatt wendet. Matthias Spanrad