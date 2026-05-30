Abstiegsangst und Titeltraum

– Foto: Jörg Struwe

Es knistert. Die Spannung am vorletzten Spieltag kann nicht größer sein. Gibt es Vorentscheidungen - oder kommt es zu Konstellationen, die Endspiel-Drama bedeuten?

Der VfL Güldenstern Stade empfängt am Sonntag (15 Uhr) Osterholz-Scharmbeck. Der VSK steht zwei Punkte über dem Strich zur Abstiegsregion, muss also auch noch nachlegen. Für die Stader müsste die komplette Konkurrenz mitspielen - unter anderem D/A II in Etelsen - damit ein kleines Wunder für den Tabellenvorletzten möglich bleibt. Bei einem Remis oder einer Niederlage ist der Abstieg endgültig.

Der Abstiegskampf fesselt die Liga. Der Deinster SV (28 Punkte) braucht am Sonntag (15 Uhr) einen Heimsieg gegen Hammah, um am letzten Spieltag sein vermeintliches Endspiel um den Klassenerhalt gegen den direkten Konkurrenten Geestland (30) zu haben.

Apensen (32) und D/A III (31) könnten sich am vorletzten Spieltag mit einem Dreier alle Sorgen wegballern. D/A III trifft auswärts auf den schon abgestiegenen FC Oste/Oldendorf, Apensen empfängt Stinstedt (beide So., 15 Uhr).

Selbst die VSV Hedendorf/Neukloster (34) bräuchten noch ein Pünktchen, um ganz sicher zu sein. Am Samstag (18 Uhr) kommt der Tabellenzweite RW Cuxhaven.

Kreisliga

Wer patzt im Titelkampf sowie Aufstiegsrennen? Tabellenführer TuSV Bützfleth (56 Punkte) empfängt am Sonntag (15 Uhr) den MTV Himmelpforten.

Der punktgleiche VfL Güldenstern Stade II kann aufgrund des sehr wahrscheinlichen Abstiegs der ersten Mannschaft nicht aufsteigen, Trainer Christoph Stahn würde sich aber gern mit dem Titel verabschieden. Sonntag (15 Uhr) sollten die Stader ihre Pflicht bei Absteiger Wischhafen/Dornbusch erfüllen.

Der Dritte TSV Wiepenkathen (54) hat die Aufstiegsrelegation sicher, darf aber beim ASC Cranz-Estebrügge (So., 15 Uhr) nichts liegen lassen, um eventuell noch lachender Dritter im Titelkampf zu werden.

Am letzten Spieltag kommt es zum direkten Duell zwischen Stade und Wiepenkathen, während Bützfleth in Bargstedt bestehen muss.

Damit da noch Druck unterm Kessel herrscht, muss Hagen am Samstag (15.30 Uhr) in Hedendorf gewinnen. Dann machen Hagen und Bargstedt am letzten Spieltag den dritten Absteiger in parallelen Duellen unter sich aus.