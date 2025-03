Abstiegsangst: So sieht es in der Verbandsliga Mitte aus

Wetzlar. Auch wenn es keinen Rechenschieber braucht, ist die Abstiegsregelung in der Fußball-Verbandsliga Mitte alles andere als einfach. Wir versuchen dennoch, Licht ins Dunkel zu bringen. Zum einen, weil in der Mitte-Staffel mit dem FV Breidenbach, dem FC Burgsolms, dem FC Cleeberg und dem SC Waldgirmes U23 gleich vier Teams aus der Region gegen den Abstieg kämpfen. Und zum anderen, weil das auch den heimischen Vereinen in den unteren Klassen viele Sorgen bereitet.

Die Maximalzahl an möglichen Absteigern liegt in der Verbandsliga Mitte, so hat es Klassenleiter Dirk Webert auf Nachfrage bestätigt, bei fünf Mannschaften. Mit dem SV Niedernhausen steht dabei das erste Team schon fest. In diesem Fall müssten noch vier weitere Plätze - inklusive des Relegationsrangs - ermittelt werden. Die besten Voraussetzungen genießt aktuell der FV Breidenbach, der eben jenen Relegationsplatz innehat. Mit sechs Punkten dahinter wartet der FC Burgsolms.

Nach vorne scheint für die Breidenbacher derweil nur noch wenig zu gehen. Während der TuS Dietkirchen auf Rang elf sechs Zähler Vorsprung hat, ist das einzig sorgenfreie Team aus der Region, die SF/BG Marburg, bereits auf zwölf Punkte enteilt.