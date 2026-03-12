Abstiegsangst in der Saarlandliga von Georg Müller · Heute, 12:28 Uhr · 0 Leser

Borussia Neunkirchen (gelb) will mit einer neu zusammengewürfelten Mannschaft die Runde zu Ende spielen. – Foto: Armin Schwambach/Sport News S&

In der höchsten saarländischen Liga, der Schröder-Liga, sind zwar erst 22 der 34 Spiele durchgeführt, aber trotzdem müssen sich vor allem die Mannschaften am Tabellenende Gedanken machen, wie sie den Abstieg verhindern können und welcher Tabellenplatz dafür von Nöten ist. Wir schauen uns die aktuelle Situation in der Oberliga und der Schröder-Liga an.

Zuerst einmal ist der Abstieg der Eppelborner aus der Oberliga wohl nicht mehr zu verhindern. Der FC Wiesbach steht mit 29 Punkten im Niemandsland der Tabelle und braucht sich wohl keine Sorgen mehr zu machen. Ob drei oder vier Oberligisten absteigen, hängt in erster Linie von Tabellenzweiten der Liga, der in die Relegation gehen muss, ab. Schafft der Vizemeister – derzeit wäre das der FK Pirmasens - den Sprung in die Regionalliga, steigen nur drei Mannschaften ab, ansonsten sind es eben vier. Auf diesem vierletzten „Wackelplatz“ steht derzeit der SC Idar-Oberstein mit 22 Punkten, aber sowohl Diefflen (23 Punkte) wie auch der SV Auersmacher (25 Punkte) sind noch lange nicht auf sicherem Terrain. Die Gegnerschaft der beiden saarländischen Vertreter im Abstiegskampf reicht dabei sogar bis zum vorletzten Platz 17, auf dem der Aufsteiger FV Dudenhofen mit 20 Punkten rangiert. Wir rechnen als Saarländer einfach mal mit dem besten, also mit nur einem Absteiger in die Saarlandliga.

Zählen wir die Neuen in der Schröder-Liga zusammen: Die derzeitig betroffenen Teams stehen dabei in Klammern: Drei Aufsteiger (FC Freisen, SV Geislautern, Sieger aus Köprich-Bilsdorf/NO-Zweiter) aus den Verbandsligen, der eine Oberliga-Absteiger (FV Eppelborn) machen zusammen also vier Neue. Der Meister (SV Elversberg II) steigt auf und der Vizemeister (FSV Jägersburg) muss in die Relegation. Das heißt: Es sind entweder zwei oder drei Mannschaften zu viel in der Liga. Gegen den Abstieg kämpfen derzeit sechs Mannschaften. Zu den letzten Fünf muss man auch noch die Neunkircher Borussia zählen, die mit einer komplett neu zusammengestellten Mannschaft offensichtlich nicht wettbewerbsfähig ist, aber immerhin schon 28 Punkte auf dem Konto hat.