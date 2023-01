Abstiegsangst bei der SG Oppenweiler-Strümpfelbach Neuling hofft auf den Verbleib in der Landesliga.

Den bisherigen Saisonverlauf hatte sich die SG Oppenweiler-Strümpfelbach ganz anders vorgestellt. Das Team findet sich im Tabellenkeller der Fußball-Landesliga wieder und kämpft gegen den Abstieg. Doch die Zuversicht ist groß, um den angestrebten Ligaverbleib in der am 4. März beginnenden zweiten Saisonhälfte noch schaffen zu können.

Auf Rang 14 unter 18 Mannschaften steht die SGOS. 34:54 Tore und 22 Punkte sind die Ausbeute des Neulings aus den ersten 19 Saisonpartien.

„Uns war von vornherein klar, dass es ein Abenteuer wird. Keiner konnte so richtig einschätzen, was uns erwartet“, sagt Stephen Perri, der zusammen mit Daniel Funk das Team trainiert. Die SGOS spielt zum ersten Mal in der Vereinsgeschichte in der Landesliga und kam sehr gut in die Saison.

Sieben Punkte aus den ersten drei Begegnungen waren optimal. „Unser Start war erfolgreich und im Nachhinein betrachtet extrem wichtig“, so Perri. Anschließend lief es nicht mehr so gut. Unter anderem gab es eine Negativserie von sieben Niederlagen hintereinander. Vor der Winterpause fing sich die SGOS und landete drei Siege am Stück. „Man hat gemerkt, dass wir an den Ausfällen von wichtigen Spielern zu knabbern hatten“, nennt Perri den Grund für das zwischenzeitliche Tief.