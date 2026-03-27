Abstiegsalarm in Lehrte: Jetzt zählen nur noch Punkte Für den Tabellenletzten SV 06 Lehrte ist das Heimspiel gegen die SG Blaues Wunder Hannover fast schon ein Endspiel im Kampf um den Klassenerhalt – die Gäste wollen sich dagegen weiter Luft nach unten verschaffen. von ck · Heute, 14:23 Uhr · 0 Leser

– Foto: Stefan Hageböke

Der SV 06 Lehrte steht vor einem Spiel, das die Richtung für die kommenden Wochen vorgeben dürfte. Vor dem Duell mit der SG Blaues Wunder Hannover ist die Lage für den Aufsteiger ernst: Mit nur zwölf Punkten aus 21 Spielen rangiert Lehrte auf Platz 16, der Rückstand auf das rettende Ufer ist bereits deutlich. Umso größer ist die Bedeutung des Heimspiels am Sonntag um 15.15 Uhr. Trainer Dennis Spiegel macht aus der Brisanz keinen Hehl. Es sei „ein richtungsweisendes Spiel“, betont er, schließlich habe man es mit einem direkten Konkurrenten zu tun. Nach der bitteren 3:4-Niederlage in Garbsen, bei der Lehrte eine 3:0-Führung noch aus der Hand gab, ist der Druck weiter gestiegen.

Gerade diese Niederlage wirkt in Lehrte nach. Spiegel sprach davon, dass sich Mannschaft und Funktionäre zusammengesetzt hätten, weil ein solcher Spielverlauf „einfach absolut unnötig“ gewesen sei. Für den Coach liegt das Problem ausdrücklich nicht in der fehlenden Qualität, sondern vielmehr in der Einstellung. Genau dort setzt seine Kritik an – und zugleich seine Hoffnung. Seine Spieler müssten nun endlich die Tugenden an den Tag legen, die im Abstiegskampf gefragt seien. Dass personell „alle an Bord“ sind und die Trainingsbeteiligung hoch sei, gibt dem Trainer immerhin die Möglichkeit, nach Leistung und Mentalität aufzustellen. Seine Botschaft ist klar: Wer im Abschlusstraining zeigt, dass er diesen Kampf annehmen will, soll die Chance bekommen. So., 29.03.2026, 15:15 Uhr SV 06 Lehrte SV Lehrte SG Blaues Wunder Hannover Blaues Wunde 15:15 PUSH Die Gäste aus Hannover reisen dagegen mit Rückenwind an. Die SG Blaues Wunder Hannover hat sich mit dem 2:0 gegen den TSV Krähenwinkel/Kaltenweide II etwas Luft verschafft und steht mit 23 Punkten auf Rang zwölf. Trainer Leon Erler spricht von den „Wochen der Wahrheit“, weil nun die direkten Duelle im Tabellenkeller anstehen. Anders als zuletzt gegen Mannschaften aus der Spitzengruppe erwartet er nun noch kampfbetontere Partien – und in Lehrte wohl kein schönes, aber ein intensives Spiel. Aus seiner Sicht ist die Ausgangslage günstig: Blaues Wunder habe sich ein kleines Polster erarbeitet und sei deshalb „nicht zum Siegen verdammt“. Gerade das könnte den Gästen in einem nervenaufreibenden Kellerduell helfen.