Abstiegs-Showdown geht an die SGHU

Von Beginn an zeigte sich in dieser Partie durchgehend dasselbe Bild – die Gäste versuchten das Spiel zu machen und hatten mehr Ballbesitz, während Pfahlbronn darauf bedacht war defensiv stabil zu stehen und dann über lange Bälle gefährlich zu werden.

Am 21. Spieltag der Kreisliga A1 Ostwürttemberg gastierte die SG Hohenstadt/Untergröningen beim SV Pfahlbronn. Im Duell Letzter gegen Vorletzter bestimmten die Gäste über weite Strecken das Spiel, taten sich aber wieder einmal sehr schwer zum Torerfolg zu kommen. Am Ende setzte sich die spielerische Überlegenheit der SG Hohenstadt/Untergröningen dann aber doch durch und man konnte den Krimi mit 1:3 gewinnen.

Die ersten guten Chancen für die Gäste boten sich dem von Beginn an stark aufspielenden Tielesch, der nach einem Dribbling über links in den Strafraum mit seinem Abschluss nur die Arme des Torhüters fand (12.) und einige Minuten später mit einem scharfen Freistoß von der linken Strafraumkante fast ein Eigentor provozierte (20.).

Die erste Gelegenheit ergab sich dann bereits in der dritten Minute für Pfahlbronn als nach einem Konter eine Flanke von rechts den am zweiten Pfosten stehenden Fabio Sciurba fand. Dieser schaffte es aber nicht den Ball aufs Tor zu bringen und traf nur das Außennetz.

Im Anschluss flachte die Partie etwas ab, was nicht zuletzt daran lag, dass die SG Hohenstadt/Untergröningen es nicht mehr schaffte ihr Spiel aufzuziehen wie in der Anfangsphase der Partie. Einzig ein Distanzschuss von Bürgel aus knappen 30 Metern, welcher nur knapp übers Tor ging, ließ die Zuschauer kurz den Atem anhalten (31.). Aus dem Nichts war es dann auch Bürgel der in der 42. Minute die Führung für die Gäste durch ein kurioses Tor erzwang. Er ging einem Steilpass nach und der Pfahlbronner Torhüter war aus dem Strafraum geeilt. Der Keeper versuchte den Ball wegzudreschen, schoss aber Bürgel so an, dass der Ball zur 0:1 Pausenführung ins Tor prallte.

Nach Wiederanpfiff investierten die Gastgeber deutlich mehr in die Partie und sollten so in der 61. Minute zum Ausgleich kommen. Einen weiten Einwurf von der linken Seite schaffte die SGHU-Abwehr nicht aus der Gefahrenzone zu bringen und so konnte Sascha Kühne im Fünfmeterraum aus dem Getümmel heraus das 1:1 erzielen.

Die Gäste mussten nun aufpassen, dass das Spiel nicht kippte, ihre Verteidigung stand ab diesem Zeitpunkt aber recht stabil. Eine erste gute Gelegenheit auf die erneute Führung ließ Ahmet Akin in der 65. Minute liegen, als er einen perfekt servierten Ball aus zehn Metern Distanz knapp übers Tor setzte. Auch dem eingewechselten Zimmerhackl sollte ein Treffer vorerst nicht vergönnt sein, als er nach perfektem Steckpass am Torhüter scheiterte (70.)

In Minute 73 sollte dann aber der Knoten platzen, als Akin mit einem sehenswerten Lupfer Bürgel in den Lauf schickte. Dieser behielt im Duell mit dem Keeper die Nerven und schloss links unten zum 1:2 ab.

In der Folge war es auf Seiten von Pfahlbronn gleich zweimal Luca Dürrich, welcher erneut den Gleichstand hätte herstellen können. Einen Abschluss von der Strafraumkante konnte SGHU-Torhüter Chmielewski aber mit einem starken Reflex zur Ecke abwehren (78.). In der nächsten Situation schaffte es Chmielewski nur eine Hereingabe abklatschen zu lassen, doch Dürrich setzte den Nachschuss über den Kasten (81.).

In der Schlussphase warf Pfahlbronn noch einmal alles nach vorne und schlug einen langen Ball nach dem anderen, welche die SGHU im Kollektiv nun aber schaffte aus der Gefahrenzone zu klären. Die erlösende Entscheidung für die Gäste sollte dann erst in der siebten Minute der Nachspielzeit gelingen – ein abgeblockter Ball landete an der Mittellinie bei Marius Zimmerhackl, welcher die komplette gegnerische Hälfte frei vor sich hatte. Mit Tempo ging er am herauseilenden Torhüter vorbei und schob den Ball am Ende aus spitzem Winkel zum 1:3 Endstand ins leere Tor, was gleichbedeutend mit dem Schlusspfiff war.

Mit dem Sieg im Duell gegen den direkten Konkurrenten sichert sich die SG Hohenstadt/Untergröningen drei sehr wichtige Punkte im Abstiegskampf und kann in den kommenden Wochen auf den 14. Rang schielen, welcher nun nur noch drei Zähler entfernt ist.

Aufstellung:

SG Hohenstadt / Untergrönin.: Hubert Chmielewski, Felix Häußler, Lukas Haug (84. Jonas Feil), Moritz Müller, Jakob Häußler, Fabian Berroth (54. Marius Zimmerhackl), Lars Tielesch (90. Simon Hieber), Alexander Seitz, Nick Grimm, Ahmet Akin, Jannik Bürgel (90. Dorian Grau)

Tore: 0:1 Jannik Bürgel (42.), 1:1 Sascha Kühne (61.), 1:2 Jannik Bürgel (73.), 1:3 Marius Zimmerhackl (90.+7)