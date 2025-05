Abstiegs-Schlacht in Breitenbrunn – Sportclub mit Mini-Chance

Vorne ist in der Bezirksliga Süd bereits alles entschieden, dafür herrscht im Süden der Tabelle vor dem letzten Spieltag Spannung. Alle Augen sind nach Breitenbrunn gerichtet. Dort empfängt der aktuelle Tabellen-12. den Rang-13. SV Schwandorf-Ettmannsdorf II. Der Sieger dieses Abstiegs-Endspiels hält die Klasse, der Verlierer muss in die Relegation. Und da wäre auch noch der SC Regensburg. Auch er könnte sich noch direkt retten, bräuchte dazu aber in erster Linie einen überdeutlichen Heimsieg gegen Pielenhofen-Adlersberg. In den restlichen sechs Partien geht es nur noch um die goldene Ananas. Zum Top-Duell Zweiter gegen Dritter kommt es in Regenstauf, wo Vizemeister FC Tegernheim gastiert. Meister TSV Bad Abbach schließt diese Fabelsaison mit einem Heimspiel gegen den FC Thalmassing ab. Absteiger TSV Kareth-Lappersdorf II verabschiedet sich mit einem Auswärtsmatch in Ramspau aus der Liga.

Diese Konstellation sind im Kampf um Platz 12 möglich:



Breitenbrunn und Sportclub punktgleich

Da beide Direktvergleiche mit einem Remis zu Ende gingen, würde das Gesamt-Torverhältnis herangezogen werden. Vor dem letzten Spieltag spricht das eindeutig für den den SV Breitenbrunn (-15). Der SC Regensburg weist eine Tordifferenz von -21 auf und müsste mit sechs Toren Differenz gewinnen, um sich direkt zu retten.



Ettmannsdorf II und Sportclub punktgleich

Sollten diese beiden Teams im End-Ranking auf je 33 Punkte kommen, würde der direkte Vergleich für den SV Schwandorf-Ettmannsdorf sprechen (7:0) und 0:4). Die Nachwuchstruppe vom Naab-Ufer hätte sich damit gerettet.









Hinspiel: 1:2. Showdown und Endspiel im Landkreis Neumarkt! Sie haben es beide in der eigenen Hand: Mit einem Sieg am letzten Spieltag würden sowohl der SV Breitenbrunn (12., 32) als auch der SV Schwandorf-Ettmannsdorf II (13., 30) den Klassenerhalt feiern. Höchstwahrscheinlich würde den Hausherren auch ein Remis reichen, sollte der SC Regensburg nicht Wunderdinge fabrizieren. Aber darauf will sich die Scheuerer-Elf nicht ausruhen, sie peilt einen Heimsieg an. Es wird sehr darauf ankommen, welche Mannschaft mit dem Druck besser umgeht, wer Nervosität zeigt, und natürlich auf Kleinigkeiten im Spiel. Die aktuelle Form könnte für die Schwandorfer sprechen: Sie gewannen die jüngsten Partien gegen Schwarzhofen und Viehhausen, während Breitenbrunn zuletzt drei Niederlagen am Stück kassierte.







Hinspiel: 1:0. Dass der FC Pielenhofen-Adlersberg (14., 25) in die Abstiegs-Relegation muss, ist schon sicher. Dieses Schicksal wollen die Kicker von der Alfons-Auer-Straße (14., 30) unbedingt vermeiden. Doch die Chance ist minimal. Grundvoraussetzung ist ein überdeutlicher Heimsieg am Samstagnachmittag. Sechs Tore wären auf Breitenbrunn aufzuholen. Zusätzlich muss das Parallelspiel zwischen Breitenbrunn und Ettmannsdorf II unentschieden enden. Nur dann können die Mannen von Trainer Thomas Karl noch auf Platz 12 springen. Das Hinspiel gewann der SC knapp, dieses Mal müssen frühe Tore her. Zuletzt drei Niederlagen am Stück haben die Regensburger erst in diese Lage gebracht. Auf der anderen Seite möchten sich die Gäste sicherlich nichts nachsagen lassen und werden daher die Konzentration hochhalten – zumal es ja quasi ein Vorbereitungsspiel für die Relegation ist.





In diesen Partien des 30. Spieltags geht es um nichts mehr:











Morgen, 14:00 Uhr TSV Bad Abbach Bad Abbach FC Thalmassing Thalmassing 14:00 PUSH







Morgen, 14:00 Uhr SV Schwarzhofen Schwarzhofen SpVgg Hainsacker Hainsacker 14:00 PUSH







Morgen, 14:00 Uhr FC Viehhausen Viehhausen FSV Prüfening Prüfening 14:00 PUSH