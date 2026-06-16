Abstiegs-Relegation live: Viersen zu Gast in Hackenberg

Zunächst musste sich die SG Hackenberg gegen den SSV Berghausen durchsetzen, um überhaupt an der Abstiegs-Relegation teilnehmen zu dürfen. Genau deswegen starten die Relegationsspiele zwischen Hackenberg und dem 1. FC Viersen erst am kommenden Mittwoch (17. Juni, 19.30 Uhr). Dann sind die Viersener zu Gast auf dem Sportplatz an der Hackenberger Straße. FuPa Niederrhein ist vor Ort und liefert euch einen ausführlichen Liveticker.
Dass der 1. FC Viersen noch eine Extrarunde drehen müsste, war nach der 2:0-Niederlage gegen Bezirksliga-Meister Sportfreunde Neuwerk klar. Diese hatte sich aber um eine Woche verzögert, denn der Relegationsgegner aus Bezirksliga, Gruppe 2, musste noch ermittelt werden. Der SSV Berghausen und die SG Hackenberg standen punktgleich und mit ausgeglichenem direkten Vergleich auf dem direkten Abstiegs- sowie Relegationsplatz. Entsprechend mussten Entscheidungsspiele her, die den SSV Berghausen nach einer 1:5-Klatsche im Rückspiel direkt in die Kreisliga A befördert haben.
Mit Verspätung muss die SG Hackenberg also noch eine englische Woche bestreiten und in der Abstiegs-Relegation gegen den Tabellenfünzehnten aus der Bezirksliga 3 bestehen, um dem SSV nicht zu folgen. Nebenschauplatz dabei ist auch Blau-Weiß Wickrathhan, dessen Schicksal voll und ganz von den Viersenern abhängt. Sollten diese nämlich in der Relegation verlieren und folglich absteigen, müsste der Noch-A-Ligist aus Mönchengladbach den bitteren Gang in die Kreisliga B antreten.
Spätestens beim Rückspiel am kommenden Sonntag (21. Juni, 15 Uhr) werden mit Sicherheit einige Blau-Weiße aus Wickrathhahn an den Hohen Busch in Viersen kommen und das entscheidende Spiel verfolgen. Ob sich aber schon zum Hinspiel im 80 Kilometer entfernten Hackenberg der ein oder andere aus Mönchengladbach verirrt, ist wohl eher unwahrscheinlich.
FuPa Niederrhein wird vor Ort in Hackenberg sein und euch mit einem Liveticker sowie einem ausführlichen Spielbericht des Relegations-Hinspiels versorgen.
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