Abstiegs-Relegation live: Viersen zu Gast in Hackenberg Die Abstiegs-Relegation zwischen der SG Hackenberg und dem 1. FC Viersen geht am Mittwoch (17. Juni, 19.30 Uhr) in die ersten Runde. FuPa Niederrhein ist vor Ort und versorgt euch mit einem Liveticker. von Linus Bien · Heute, 18:00 Uhr · 0 Leser

Die SG Hackenberg empfängt den 1. FC Viersen zur Abstiegs-Relegation – Foto: Peter Teinovic

Zunächst musste sich die SG Hackenberg gegen den SSV Berghausen durchsetzen, um überhaupt an der Abstiegs-Relegation teilnehmen zu dürfen. Genau deswegen starten die Relegationsspiele zwischen Hackenberg und dem 1. FC Viersen erst am kommenden Mittwoch (17. Juni, 19.30 Uhr). Dann sind die Viersener zu Gast auf dem Sportplatz an der Hackenberger Straße. FuPa Niederrhein ist vor Ort und liefert euch einen ausführlichen Liveticker.

Englische Woche 2.0 für die SG Hackenberg Dass der 1. FC Viersen noch eine Extrarunde drehen müsste, war nach der 2:0-Niederlage gegen Bezirksliga-Meister Sportfreunde Neuwerk klar. Diese hatte sich aber um eine Woche verzögert, denn der Relegationsgegner aus Bezirksliga, Gruppe 2, musste noch ermittelt werden. Der SSV Berghausen und die SG Hackenberg standen punktgleich und mit ausgeglichenem direkten Vergleich auf dem direkten Abstiegs- sowie Relegationsplatz. Entsprechend mussten Entscheidungsspiele her, die den SSV Berghausen nach einer 1:5-Klatsche im Rückspiel direkt in die Kreisliga A befördert haben.