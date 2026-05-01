Abstiegs-Krimi in Vichttal − Gelingt Wiehl der Befreiungschlag?

In Vichttal kommt es zu einem kleinen Abstiegs-Endspiel – Foto: Michael Schneiders

Die Saison neigt sich dem Ende und mehr Spannung geht kaum. Zu einem sehr entscheidenden Duell um den Klassenerhalt kommt es in Vichttal. Dort trifft der Vorletzte auf den Letzten aus Düren. Im Kampf um die Meisterschaft will die Fortuna ihre kleine Chance wahren und das Derby gegen den SC West für sich entscheiden.

Abstiegs-Showdown beim VfL In der U17-Mittelrheinliga richten sich alle Augen auf ein echtes „Endspiel“ im Tabellenkeller: Der VfL Vichttal empfängt den 1. FC Düren. Es ist das klassische Sechs-Punkte-Spiel, in dem es für beide Mannschaften um alles geht. Der VfL ist zuletzt gut in Form und konnte den Anschluss an das rettende Ufer wiederherstellen. Für Düren hingegen läuft die Rückrunde überhaupt nicht. Es gab erst einen Sieg und den Absturz auf den letzten Tabellenplatz. Allein die Fakten zeigen, wie wichtig dieses Spiel für beide Mannschaften ist. Vichttal-Coach Fatos Popova ist sich der enormen Tragweite dieser Begegnung bewusst und spürt die knisternde Atmosphäre innerhalb seiner Mannschaft: „Am Sonntag steht für uns ein saisonentscheidendes Spiel an. Der Druck ist auf beiden Seiten spürbar, aber genau solche Spiele machen den Fußball aus. Die Jungs sind voll im Abstiegskampf, wissen, worum es geht, und freuen sich auf die Herausforderung. Jetzt gilt es, als Team alles auf dem Platz zu lassen und mit voller Entschlossenheit aufzutreten.“ Die psychologische Komponente wird in diesem Spiel eine Hauptrolle spielen. Wer behält in den entscheidenden Momenten die Nerven?

Wegberg-Beeck will Bonn ärgern Am Samstag geht es für den FC nach Bonn. Dort könnten die Wegberger den Klassenerhalt sichern und Platz vier angreifen. Bonn will nach zwei Siegen in Folge die Mini-Chance auf die Meisterschaft wahren. Wegberg-Trainer Goran Kovacevic blickt voller Vorfreude auf die Aufgabe und schätzt die Situation seiner Mannschaft vor dem Gastspiel am Rhein wie folgt ein: „Wie jedes Spiel, gehen wir auch das mit 100% an. Wir hatten ein spielfreies Wochenende und die Jungs sind fit. Wir haben Bock auf dieses Fußballspiel und werden versuchen, die Großen zu ärgern.“

Rheinsüd muss zum Tabellenführer Auf die Kölner wartet am Sonntag eine schwere Aufgabe. Rheinsüd gastiert beim Tabellenführer aus Aachen. Aachen ist seit Wochen auf dem Weg zur Meisterschaft, musste sich allerdings letzte Woche mit einem Unentschieden gegen Deutz zufriedengeben. Für Rheinsüd hingegen ist die Lage deutlich angespannter: Nach der bitteren Niederlage gegen Vichttal am vergangenen Wochenende steckt die Mannschaft in einer schwierigen Phase und muss nun ausgerechnet beim Ligaprimus bestehen. Rheinsüd-Coach Glenn Adriano redet vor der Reise nach Aachen nicht um den heißen Brei herum und schätzt die Ausgangslage für sein Team sehr realistisch ein: „Wenn man sich die Tabelle anschaut, wird es sehr schwer – gerade nach dem Nackenschlag am vergangenen Spieltag gegen Vichttal. In der jetzigen Verfassung wird das eine Mammutaufgabe. Wir haben noch zwei Einheiten und versuchen der Truppe noch was mitzugeben.“

Deutz will Revanche gegen kriselnden Wiehler Die aktuelle Form der beiden Mannschaften könnte nicht unterschiedlicher sein. Während Deutz mit breiter Brust anreist, ist die Lage beim FV schwieriger: Wiehl kassierte zuletzt vier Niederlagen in Folge und zittert mit nur noch zwei Punkten Vorsprung auf die Abstiegszone gewaltig. Ganz anders die Lage bei den Gästen aus Köln. Deutz ist seit vier Partien ungeschlagen und holte aus diesen vier Spielen beachtliche zehn Punkte. Am vergangenen Spieltag folgte sogar ein Punktgewinn gegen Spitzenreiter Aachen. Durch diese Serie konnten sich die 05er entscheidend aus dem Tabellenkeller befreien und blicken nun voller Tatendrang auf das Duell mit dem strauchelnden FV Wiehl. Der Deutzer Trainer Omid Akhavan lässt keinen Zweifel daran, dass seine Mannschaft die offene Rechnung aus der Hinrunde begleichen will, und gibt die Richtung für das Auswärtsspiel vor: „Wir fahren nach Wiehl und haben eine Rechnung offen.“

Morgen, 17:45 Uhr FV Wiehl 2000 FV Wiehl Sportvereinigung Deutz 05 Deutz 05 17:45 PUSH

Gladbach und Lindenthal suchen Befreiungsschlag Der SV Bergisch Gladbach 09 empfängt den SC aus Lindenthal. Beide Teams stecken in einem Formtief fest und wollen den Abwärtstrend der letzten Wochen stoppen, um nicht noch tiefer in den Tabellenstrudel zu geraten.

Die Statistik der letzten Wochen liest sich für beide Seiten ernüchternd: Bergisch Gladbach konnte aus den vergangenen fünf Partien lediglich einen einzigen Sieg einfahren. Doch bei den Gästen aus Lindenthal sieht es noch düsterer aus – drei Niederlagen in Folge stehen für sie zu Buche. Das Hinspiel zwischen beiden Teams endete mit einem hart umkämpften 1:1-Unentschieden, was unterstreicht, wie eng es zwischen diesen beiden Mannschaften meist zugeht.

Derby-Zeit in der Südstadt Der Tabellenzweite Fortuna Köln bittet den SC West Köln zum Derby. Die Vorzeichen könnten kaum klarer sein, denn die Fortuna befindet sich in einem regelrechten Rausch. Mit der beeindruckenden Serie von acht Siegen in Folge im Rücken jagen die Südstädter (42 Punkte) den Tabellenführer aus Aachen und wollen mit einem weiteren Dreier die Tabellenspitze attackieren. Während die Fortuna als das Team der Stunde in die Partie geht, steht West Köln (Platz 4, 28 Punkte) vor der Herausforderung, den „Fortuna-Express“ irgendwie zum Stillstand zu bringen. West Köln ist zwar eine Top-Vier-Mannschaft, doch gegen die offensive Wucht der Fortuna, die bereits 60 Saisontore erzielt hat, wird eine absolute Mammutleistung in der Defensive nötig sein.