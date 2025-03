Abstiegs-Krimi an der Kleinen Hamburger Straße

Der Zweite der Tabelle, SSC Südwest 1947, empfängt im Heimspiel den Tabellenachten, DJK Schwarz Weiß Neukölln. Mit 46 Punkten und einem Vorsprung von drei Punkten auf den Drittplatzierten VfB Hermsdorf ist der Aufstieg in die Berlin-Liga greifbar nah. Zur Tabellenkrone sind es nur vier Zähler. Trainer Marco Passeckel hat mit seinem Team bisher eine beeindruckende Saison hingelegt, insbesondere mit der Defensive, die nur 17 Gegentore zuließ. Am letzten Spieltag gab es einen hart erkämpften 1:0-Sieg gegen Blau Weiß 1890 Berlin. Besonders herausragend ist Torschütze Mohamed Rayen Chafra, der mit 9 Toren zur Stabilität der Mannschaft beiträgt. Im Hinspiel gegen Schwarz Weiß Neukölln gab es einen klaren 3:0-Auswärtssieg. Neukölln Trainer Michael Karakaya und seine Jungs stehen mit 27 Punkten auf Platz 7. Schwarz-Weiß kommt mit einer 0:1 Niederlage aus dem Spiel gegen Hermsdorf an die Lessingstraße

Samstag-Spiel