Abstiegs-Kracher in Neukölln: Hürtürkel will es wissen

Der Winter verschluckt die Spieltage 16 und 17, doch jetzt rollt der Ball wieder – und sofort geht es um Aufstieg und Abstieg. Tabellenführer FC Internationale Berlin verteidigt die Spitze, Sportfreunde Johannisthal lauert als Zweiter. Im Tabellenkeller kämpfen mehrere Teams ums Überleben. Schlusslicht Berolina Mitte startet mit dem neuen Trainer Christian Peter ins neue Jahr, SW Neukölln verliert seinen Chefcoach. Acht Spiele, viele Geschichten – und jede Menge Torjäger in Topform

Der Berliner SC II reist als Tabellenelfter an. Dominique Leitner steht mit seinem Team bei 18 Punkten und nur 17 erzielten Treffern. Die Defensive mit 34 Gegentoren ist anfällig. Alles spricht für den Primus – doch nach der langen Pause bleibt die Frage, wie schnell Inter wieder in den Rhythmus findet.

Der Spitzenreiter startet als klarer Favorit ins neue Jahr. FC Internationale Berlin steht mit 38 Punkten aus 15 Spielen ganz oben, 60 Tore sprechen eine deutliche Sprache. Juan José Swett Barro und Bülent Ulutürk lassen offensiv spielen – und das zahlt sich aus. Mit Gaston Ignacio Nieto (17 Tore), S. Henrich Paya (15) und N. Stanley (7) stellt der Tabellenführer gleich drei Topschützen

Der Tabellenzwölfte SV Empor II empfängt den Sechsten. 17 Punkte, 24:33 Tore – Maximilian Weber und Dennis Seiler wissen, dass sie Abstand zur Abstiegszone brauchen. Der Vorsprung auf Rang 14 beträgt nur drei Punkte. Charlottenburg-Wilmersdorf steht als Aufsteiger mit 23 Zählern im gesicherten Mittelfeld. Axel Liebenamm und Stefan Wirkus führen eine Mannschaft, die mit 30:35 Toren ausgeglichen wirkt. Ein Sieg könnte den Anschluss an die Top fünf herstellen, während Empor dringend Stabilität benötigt.

So., 01.03.2026, 12:00 Uhr DJK Schwarz Weiß Neukölln SW Neukölln BSV Hürtürkel Hürtürkel 12:00 PUSH

Abstiegskampf pur. Der 14. gegen den 15. – beide stehen auf direkten Abstiegsplätzen. SW Neukölln bringt 14 Punkte mit, Hürtürkel nur 10. Für beide ist es ein Sechs-Punkte-Spiel. Schwarzweiss verliert den Cheftrainer Robert Heinrich an Viktoria (U15). Ein Trainer-Staff-Mitglied mit viel Erfahrung übernimmt. Hürtürkel hat mit 26 Treffern zumindest offensive Ansätze, kassiert aber 40 Gegentore. Umut Ugur Binici und Faruk Namdar setzen auf Mut nach vorne. Und auf sehr viele Neue Neukölln hingegen erzielt nur 18 Tore bei 30 Gegentreffern. Wer hier verliert, rutscht noch tiefer in die Krise

Die Berliner Amateure stehen auf Rang acht mit 21 Punkten und einem positiven Torverhältnis von 31:26. Edgar Döring hat sein Team stabilisiert und vor allem defensiv eine klare Struktur entwickelt. Schöneberg reist als Siebter mit 22 Punkten an und bringt enorme Offensivkraft mit. Halil Ibrahim Dayanc kann sich auf Salih Uzun verlassen, der bereits 15 Tore erzielt und fünf vorbereitet hat. Auch Yildiray Demir ist mit acht Treffern und sieben Assists ein ständiger Unruheherd. Mit 46 erzielten Toren stellt Lila-Weiß eine der stärksten Offensiven der Liga, allerdings zeigen 41 Gegentreffer, dass es defensiv immer wieder offene Räume gibt. Hier treffen zwei formstarke Mittelfeldteams aufeinander – und vieles deutet auf ein Spiel mit Tempo und Torraumszenen hin.

So., 01.03.2026, 13:30 Uhr Berlin Hilalspor Hilalspor Berliner SV 92 BSV 1892 13:30 PUSH

Hilalspor ist Dritter mit 28 Punkten und hält Anschluss an die Aufstiegsplätze. Erdin Celen und Murat Akkas bauen vor allem auf Torjäger Volkan Neziroglu, der bereits 13 Treffer erzielt hat. Und auf den ungarischen Ex-Nationalspieler Krisztián Vadócz (4 Tore). Der bringt Champions-League-Erfahrung aus Asien, 42 Länderspiele für Ungarn und Erinnerungen an Duelle mit Messi und Ronaldo aus der ersten spanischen Liga mit. Der Berliner SV 92 liegt auf Rang fünf mit 26 Punkten. Dennis Linke formt ein Team mit 38 erzielten Treffern und stabiler Balance. Mit einem Auswärtssieg könnte der BSV bis auf zwei Punkte an Hilalspor heranrücken – das ist ein echtes Verfolgerduell.

So., 01.03.2026, 14:00 Uhr Sportfreunde Johannisthal Johannisthal BFC Preussen BFC Preussen II 14:00 PUSH

Der Tabellenzweite Johannisthal startet mit großen Ambitionen ins neue Jahr. 31 Punkte und 60 erzielte Tore – nur Spitzenreiter Inter ist mindestens ebenso treffsicher. Danilo Bethke verfügt mit Lukas Ferl (12 Tore), Patrick Kroll (8), Eric Warncke (8) und Yoshua Lüdtke (7) über enorme Offensivqualität und zahlreiche Optionen im letzten Drittel. Preussen II steht auf Rang 13 mit 17 Punkten und einem Torverhältnis von 24:37. Trainer Vahit Engin weiß, dass jeder Punkt im Abstiegskampf zählt. Seit der ehemalige Stürmer das Ruder übernommen hat, zeigt die Entwicklung nach oben. Doch gegen eine der torgefährlichsten Offensiven der Liga wartet eine echte Herkulesaufgabe.

Borsigwalde rangiert auf Platz zehn mit 21 Punkten. 28:36 Tore zeigen: Die Offensive um Marcel Bubner, der achtmal trifft, funktioniert – defensiv hapert es. Rogerio De Almeida will Stabilität. Pfeffersport, Aufsteiger und Tabellenneunter mit ebenfalls 21 Punkten, reist mit 24:29 Toren an. William Scarlett ist mit sieben Treffern der wichtigste Zielspieler. Benno Scholze sieht sein Team im Soll, doch mit einem Sieg winkt der Sprung ins obere Mittelfeld

So., 01.03.2026, 14:10 Uhr SV BW Berolina Mitte 49 Berolina Friedenauer TSC Friedenau 14:10 PUSH