Abstiegs-Finale: Drahtseilakt für Winzer, Kirchberg und Perkam

Nachdem sich die SpVgg Plattling am vorletzten Spieltag der Kreisliga Straubing mit einem Last-Minute-Treffer gegen Neuhausen vorzeitig zum Champion gekrönt hat und der SV Bischofsmais bereits als Vizemeister und damit Aufstiegsrelegant feststeht, steht der Saisonabschluss am Samstagnachmittag ganz im Zeichen des Abstiegs-Dreikampfs. Der SV Winzer (25 Punkte) geht dabei grundsätzlich mit den besten Karten in den finalen Showdown: die Häfner-Elf hat mit dem bereits feststehenden Absteiger SV Schwarzach die vermeintlich leichteste Aufgabe zu lösen und könnte schon mit einem Unentschieden die Relegation absichern. Der SV Kirchberg im Wald (23) liegt aktuell nur dank des besseren direkten Vergleichs vor dem punktgleichen SV Perkam, muss aber beim Meister in Plattling Farbe bekennen. Der SVP braucht daher im Derby bei der DJK Straubing unbedingt etwas Zählbares, wenn man den Direktabstieg noch abwenden möchte.

Morgen, 17:00 Uhr SV Winzer Winzer SV Schwarzach Schwarzach 17:00 PUSH

Thomas Häfner (Spielertrainer SV Winzer): "Für uns ist das natürlich eine absolut unschöne Situation. Wir müssen auf alle Fälle in die Relegation, außerdem dürfen wir uns keinen Fehler mehr erlauben. Gegen Schwarzach müssen wir unbedingt gewinnen und wir werden alles daran setzen." Personalien: Christian Falter fällt wegen einer Muskelverletzung sicher aus. Dazu sind die Einsätze von Alexander Vogl, Max Uhl und Spielertrainer Thomas Häfner noch offen.

Maximilian Beibl (Trainer SV Schwarzach): "Nachdem der Abstieg bereits am Tag vor unserem Spiel gegen Straubing besiegelt wurde, war die Luft raus. Demzufolge hat es eine Heimniederlage gegeben, die auch in der Höhe verdient war. Das letzte Spiel gilt es jedoch noch ordentlich über die Bühne zu bringen, bevor es in die Sommerpause gehen kann." Personalien: Fehlen werden Tobias Hundshammer, Stefan Wenninger, Simon und Lukas Binder.



Der SV Winzer geht mit der besten Ausgangslage in den letzten Spieltag. – Foto: Harry Rindler







Michael Steiger (Spielertrainer SpVgg Plattling): "Nachdem wir uns am letzten Spieltag in einem Herzschlagfinale in Neuhausen die Meisterschaft vorzeitig sichern konnten, ist die Erleichterung bzw. die Freude, unser großes Ziel endlich erreicht zu haben, natürlich riesengroß. Eine Meisterschaft ist etwas Besonderes, nichts Alltägliches und darauf kann man stolz sein. Nichtsdestotrotz haben wir noch das letzte Saisonspiel gegen Kirchberg vor der Brust und es ist unsere Pflicht, diese Partie ernst zu nehmen und einen fairen Wettbewerb zu gewährleisten. Dementsprechend werden wir im letzten Heimspiel der Saison als Meister auch auf Sieg spielen und alles geben. Kirchberg hat noch eigene Ziele, deshalb gehe ich von einem hochmotivierten Gegner aus."

Andreas Winter (Abteilungsleiter SV Kirchberg im Wald): "Ich bin stolz auf meine Mannschaft, wie sie sich in Halbzeit zwei gegen Haibach zurückgekämpft hat. Das war absolut spitze und hat den Siegeswillen bewiesen. Jetzt wollen wir gegen Plattling, das befreit aufspielen kann, noch einmal alles geben und kämpfen und die Relegation fix machen. Vielleicht ist das Glück ja auf unserer Seite und mit etwas Schützenhilfe aus der Ferne sogar noch der bessere Relegationsrang drin. Wir werden den Kampf annehmen." Personalien: Stand jetzt ist der Kader vollzählig. Nur hinter den Einsätzen von Alois Kronschnabl und Fabian Augustin stehen noch kleine Fragezeichen.



Morgen, 17:00 Uhr DJK SB Straubing DJK SR SV Perkam Perkam 17:00 PUSH

Ralf Bachmann (Sportlicher Leiter DJK SB Straubing): "Durch unsere vier Siege in den letzten fünf Spielen konnten wir uns den Ligaerhalt vorzeitig sichern. Mit dem SV Perkam treffen wir Samstag auf ein Team, das sich mit einer ähnlich starken Rückrunde aus schier aussichtsloser Lage noch die Chance auf die Relegation erkämpft hat. Der Sieg zuletzt gegen Bischofsmais belegt diese gute Form und nährt bei unseren Nachbarn die Hoffnung auf den Klassenerhalt, wenngleich man im Gegensatz zu Winzer und Kirchberg nicht mehr alles in der eigenen Hand hat. Wir aber können befreit aufspielen und freuen uns auf dieses traditionell brisante und enge Derby zum Saisonabschluss."

Michael Spanner (Trainer SV Perkam): "Erst einmal gehen alle Glückwünsche nach Plattling zur Meisterschaft. Ich hoffe natürlich, dass die SpVgg am letzten Spieltag nochmal alles raushaut und die Punkte bei sich lässt. Sollten wir gewinnen, können wir noch die Relegation erreichen. Zum Derby bei der DJK Straubing erwartet uns ein sehr sehr harter Gegner, der in den letzten Spielen zu überzeugen wusste. Zuletzt holten sie sich in Schwarzach die nötigen Punkte für den Klassenerhalt. Somit können sie befreit aufspielen und uns das Leben zur Hölle machen. Trotzdem werden wir alles versuchen, um das Spiel zu gewinnen. Wenn wir so auftreten wie gegen Bischofsmais haben wir sicherlich eine Chance. Am Ende wäre es eine super Sache, wenn wir die Relegation noch erreichen und erstmal durchatmen könnten". Personalien: Luka Jovanovic (Rotsperre) muss definitiv passen. Hinter dem Einsatz von Fabian Fuchs steht noch ein Fragezeichen.



Johann Lauerer bestreitet am Samstag nach sieben Jahren sein letztes Match für den SV Neuhausen/Offenberg. – Foto: Harry Rindler





Die restlichen Partien des 26. Spieltags:



Morgen, 17:00 Uhr SV Bischofsmais Bischofsmais SC 1919 Zwiesel SC Zwiesel 17:00 live PUSH