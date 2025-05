Abstiegs-Endspiel in der Kreisoberliga: Wer muss runter?

Ehringshausen/Solms. Wenn an diesem Sonntag in der Fußball-Kreisoberliga West die SG Oberbiel auf die SG Ehringshausen/Dillheim trifft (15 Uhr), steht viel auf dem Spiel. Direkter Abstieg, Relegation oder sicherer Klassenerhalt - alles ist möglich, für beide. Die Blicke richten sich auch eine Klasse höher, wo zeitgleich der vierte und letzte Direktabsteiger aus der Gruppenliga Gießen/Marburg ermittelt wird. Je nach Ausgang, bedeutet Rang 14 in der „KOL“ dann den sicheren Klassenerhalt oder die Relegation, Rang 15 die Relegation oder den direkten Abstieg.