Abstiegs-Endspiel für Geiselbullach: Wilde Rechenszenarien drohen

Der TSV Geiselbullach (in Grau) im Spiel gegen den SV Raisting (in Rot). – Foto: Tamara Rabuser (or)

Für die Mannschaft von Spielertrainer Stefan Held ist der direkte Verbleib in der Bezirksliga aber weiter möglich. Allerdings haben die Gelb-Weißen den Klassenerhalt nicht mehr in der eigenen Hand. Neben einem eigenen Sieg gegen Bad Heilbrunn braucht der TSV Schützenhilfe vom SV Polling, der zeitgleich den SV Raisting empfängt. Gewinnen die Ammerseer, bleibt Geiselbullach nur Platz zwölf und damit die Relegation.

Bis tief in die Nachspielzeit hinein sah es vergangene Woche so aus, als würde der TSV Geiselbullach ein echtes Endspiel um den direkten Klassenerhalt gegen den SV Bad Heilbrunn bekommen. Doch dann trafen die Gäste aus dem Kurort spät gegen den TSV Gilching, sicherten sich den Klassenerhalt und nahmen dem Aufeinandertreffen am Samstag um 14 Uhr seinen ganz großen Druck – zumindest auf ihrer Seite.

Richtig kurios wird es, wenn Raisting nur unentschieden spielt und Bullach gleichzeitig gewinnt. Dann könnte sogar der bereits gesicherte FC Deisenhofen II zum Retter der Gelb-Weißen werden. Verliert Deisenhofen beim MTV München, hätten alle drei Teams 37 Punkte. In der dann maßgeblichen Sondertabelle wären Deisenhofen und Geiselbullach gerettet, Raisting müsste in die Relegation. Holt Deisenhofen dagegen selbst einen Punkt, bleibt die FCD-Reserve in jedem Fall vor dem TSV – und Geiselbullach müsste in die Relegation.

„Bevor wir auf die anderen Plätze schauen, müssen wir erst einmal unseren Teil leisten“, sagte Held. Für den 31-Jährigen könnte es im besten Fall das letzte Spiel als Bullacher Spielertrainer werden. Wieder zur Verfügung steht Maximilian Morstein, der aus den Flitterwochen zurückgekehrt ist. Fehlen werden dagegen Michael Scharpf, Jannik Schröder und Lukas Böhmländer. (Dirk Schiffner)