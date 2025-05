Abstiegs-Endspiel am Sonntag: Kray empfängt Überruhr zum Showdown

33 der 34 Saison-Spieltags sind bereits absolviert, in dieser Woche steht nun das Saisonfinale der Landesliga, Gruppe 2 an. Während im Aufstiegskampf bereits alle Entscheidungen gefallen sind, kommt es im Tabellenkeller zum großen Showdown: Aufsteiger FC Blau-Gelb Überruhr gastiert beim direkten Konkurrenten FC Kray, der mit einzig einem Zähler Vorsprung den ersten Nicht-Abstiegsplatz belegt. Der Verlierer dieses Duells muss neben den bereits feststehenden Absteigern Sportfreunde 97/30 Lowick, DJK Arminia Klosterhardt und der SpVgg Steele den Gang in die Bezirksliga antreten.