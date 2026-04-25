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Spielvorbericht
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Abstieg von Hassia Bingen nimmt Form an
Krisen-Duell steigt am Sonntag am Hessenhaus
von Michael Heinze · Heute, 10:30 Uhr · 0 Leser
Hassias Arsenij Matsievski (links) kommt einen Schritt zu spät gegen den Marienborn-Offensivmann Nazar Khalymivskyi. – Foto: Timo Schlitz - Archiv
Bingen. In der Bezirksliga Rheinhessen nimmt der Abstieg von Hassia Bingen Konturen an. „Wir hatten von Beginn an mit vielen Unwägbarkeiten zu kämpfen“, kommentiert Co-Trainer Nicolai Spira vor dem Kellerduell am Sonntag (15 Uhr) gegen Gundersheim. „Deswegen gehen wir mit einer realistischen Einstellung ins Spiel. Uns ist bewusst, dass es für beide um viel geht. Wir wollen die Saison so ordentlich wie möglich zu Ende bringen – und noch einmal alles investieren.“