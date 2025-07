Abstieg verdaut – jetzt zählt der Wiederaufstieg

Nach dem schmerzhaften Abstieg aus der Kreisoberliga überwiegt bei der SG Lelbach/Rhena die Enttäuschung. „Das hatten wir uns alle anders vorgestellt“, heißt es aus der Mannschaft. Umso größer ist die Motivation, in der neuen Spielzeit wieder anzugreifen. Bereits am 27. Juni startet das Team in die Vorbereitung. Als Höhepunkt gilt ein intensives Trainingswochenende Ende Juli, das sportlich wie mannschaftlich wichtige Impulse setzen soll.

Erfreulich ist die Entwicklung im Nachwuchsbereich: Zur neuen Saison rücken mehrere Jugendspieler in den Kader auf und sorgen mit frischem Elan für neue Optionen. Trotz der schwierigen Vorsaison geht die Mannschaft ambitioniert in den Ligabetrieb – mit dem Ziel, möglichst schnell in die Kreisoberliga zurückzukehren. „Allerdings wird das alles andere als einfach“, heißt es realistisch. Ein wichtiger Baustein: die Integration der Neuzugänge und der Aufbau einer geschlossenen Einheit.