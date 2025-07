Abstieg verdaut - Jetzt zählt der Neuanfang

Kreisliga C Hof-Wolf

Nach einer schwierigen Saison, die mit dem Abstieg aus der Kreisliga A und lediglich 20 Punkten endete, blickt der SV Mariendorf wieder positiv nach vorn. Die vergangene Spielzeit war alles andere als einfach: Die Mannschaft spielte über ein halbes Jahr ohne etatmäßigen Torwart, hatte viele enge Spiele, aber kassierte zu viele Gegentore. Am Ende ging der Mannschaft schlicht die Luft aus. Doch eines ist klar – man weiß nun ganz genau, woran gearbeitet werden muss.

Die Vorbereitung auf die neue Saison in der Kreisliga B lief vielversprechend. Mit einer durchschnittlichen Trainingsbeteiligung von 16 Spielern zeigt sich das Team motiviert und fokussiert. Trainiert wird dreimal die Woche – montags, mittwochs und donnerstags. Der Donnerstag steht ganz im Zeichen der Taktik: Schulungen am Beamer werden direkt auf dem Platz in die Praxis umgesetzt. Mittwochs liegt der Fokus auf Fitness – intensive Läufe, Sprints und Tabata sorgen für die nötige körperliche Grundlage.

Testspiele: Fortschritte klar erkennbar

In den Testspielen zeigte sich der Fortschritt der Mannschaft deutlich. Ein 6:0-Sieg gegen die Kreisliga-A-Mannschaft aus Schöneberg war ein erster Fingerzeig. Auch wenn das Pokalspiel gegen den Gruppenligisten Tuspo Grebenstein mit 1:6 verloren ging, hielt man über weite Strecken defensiv stark dagegen und konnte phasenweise ein Unentschieden halten.

Weitere Erfolge gegen Bettenhausen (4:2) und Hemeln (6:4) unterstreichen die positive Entwicklung. Einzig gegen den TSV Vellmar setzte es eine 0:3-Niederlage – ein Spiel, das dennoch wichtige Erkenntnisse für den weiteren Weg brachte.

Zuversicht für die kommende Spielzeit

Der Blick geht nun nach vorn. Mit neuem Elan und klaren Zielen will der SV Mariendorf in der kommenden Saison „oben mitspielen“. Im Fokus steht dabei nicht nur der sportliche Erfolg, sondern vor allem die Stabilisierung nach dem Abstieg. Die Mannschaft soll sich wieder einspielen und in der Liga etablieren.

Besondere Highlights der Saison sind sicherlich das Derby gegen den TSV Holzhausen II und das Duell mit Titelfavorit TSG Hofgeismar.

Auch die Zweite ist bereit

Auch die zweite Mannschaft blickt auf eine gelungene Vorbereitung zurück. In der kommenden Saison tritt das Team wieder als 11er-Mannschaft an – ein weiterer Schritt in die richtige Richtung.

Ein Team, ein Ziel

Trainer Daniel Müller und Luca Kotzian zeigen sich zufrieden mit der Vorbereitung und sind stolz auf die Entwicklung ihrer Mannschaft. Mit neuem Selbstvertrauen, intensiver Arbeit und klarer Struktur blickt der SV Mariendorf motiviert auf die neue Saison – bereit, das nächste Kapitel zu schreiben.