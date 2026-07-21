Abstieg verarbeitet, Ziele gesetzt: Stefan Bach blickt nach vorne

Mit dem TSV Harthausen/Scher startet Stefan Bach in seine erste komplette Saison als Cheftrainer. Nach dem Abstieg aus der Landesliga soll in der Bezirksliga ein Neuanfang gelingen. Im Interview spricht der Trainer über den Neustart, die Herausforderungen und seine Ziele für die kommende Spielzeit sowie den Krone Pokal in Unterschmeien.

Ich fühl mich sehr wohl und wurde sehr gut vom Verein und der Mannschaft aufgenommen. Ich habe einen guten Draht zur Mannschaft und die Arbeit macht mir viel Freude. Der Verein und das Umfeld sind sehr gut, da kann es einem nur Spaß machen.

Nach Stationen beim TSV Benzingen, FV Walbertsweiler/Rengetsweiler und TSV Straßberg ist der TSV Harthausen/Scher deine vierte Trainerstation. Im November 2025 hast du das Traineramt bei den Scher-Kickern übernommen. Wie fühlst du dich im Verein und wie bist du aufgenommen worden?

Ein Abstieg ist immer bitter, tut weh und muss zunächst verarbeitet werden. Dennoch bin ich der Meinung, dass wir auf den gezeigten Leistungen aus der Rückrunde aufbauen können. Wir haben trotz des Abstiegs einige richtig gute Spiele gezeigt, die uns Mut für die Zukunft geben. Der Abstieg ist für uns als Mannschaft und Verein kein Beinbruch. Wir werden noch enger zusammenrücken, den Blick nach vorne richten und gemeinsam an unseren Zielen arbeiten. Wir alle verfolgen dasselbe Ziel und wollen mit einer jungen Mannschaft in der Bezirksliga eine gute Rolle spielen.

Du hast die Mannschaft auf dem zweitletzten Platz mit zehn Punkten übernommen und der damalige Rückstand auf den Relegationsplatz betrug sechs Punkte. Am Ende der Saison seid ihr mit vier Punkten Rückstand auf den Relegationsplatz als viertletzter abgestiegen. Wie bist du mit Eurem Abschneiden der abgelaufenen Saison zufrieden?

Was waren aus deiner Sicht die ausschlaggebenden Gründe für den Abstieg?

Ausschlaggebend für den Abstieg war die Personalsituation in den letzten sieben bis acht Spielen. In dieser Phase waren wir personell zu dünn besetzt, sodass viele Spieler trotz Blessuren über die gesamte Spielzeit auf dem Platz stehen mussten. Zudem war der Rückstand aus der Hinrunde letztlich zu groß. Der Wille war bis zum Schluss da, doch leider hat es am Ende nicht gereicht.

Der Blick richtet sich nach vorne: Welche Ziele hast du dir mit deiner Mannschaft für die kommende Saison gesetzt?

Wir schauen von Spiel zu Spiel und wollen möglichst schnell in ruhiges Fahrwasser kommen. Oberste Priorität hat dabei die Weiterentwicklung der Mannschaft. Unser Anspruch ist es, in jedem Spiel 100 Prozent zu geben und bis zum Schlusspfiff an den Erfolg zu glauben. So wollen wir eine gute Saison spielen, in der wir wieder Spaß am Fußball haben werden. Darüber hinaus möchten wir uns auch im Pokalwettbewerb bestmöglich präsentieren, da dieser für uns einen hohen Stellenwert hat.

Mit dem FC 07 Albstadt wurde ein weiterer Landesliga-Absteiger derselben Bezirksliga zugeteilt. Mit Aufsteiger SG Heuberg sowie dem TSV Straßberg und dem TSV Frommern stehen zudem mehrere Lokalderbys an. Wie schätzt du die Bezirksliga ein und wen siehst du als Favoriten im Meisterschaftsrennen?

Die Bezirksliga ist in dieser Saison sehr stark besetzt. Viele sagen, dass das Niveau durchaus mit einer früheren Landesliga vergleichbar ist – dieser Einschätzung schließe ich mich an. Für mich ist der TSV Straßberg der Topfavorit auf den Titel. Die Mannschaft ist in der vergangenen Saison trotz 81 Punkten erst in der Relegation gescheitert und verfügt über enorme Qualität. Deshalb wird der Weg zur Meisterschaft nur über den TSV Straßberg führen. Aber auch die SG Gruol/Erlaheim, der SV Dotternhausen und der SV Bubsheim verfügen über ein hohes Niveau und tragen dazu bei, dass die Liga insgesamt sehr attraktiv ist.

Der Kader hat sich vergrößert: Drei Abgänge stehen neun Neuzugänge gegenüber. Wie beurteilst du die personellen Veränderungen und welche Erwartungen verbindest du mit den neuen Spielern?

Ben Schaberger ist zum TSV Straßberg gewechselt. Zudem haben sich mit Marius Geng und Liam Allseits zwei Spieler der SG Bronnen/Neufra angeschlossen. Vor allem der Abgang von Marius schmerzt mich persönlich, da er in der Rückrunde einen großen Leistungssprung gemacht hat. Mit Matthias Endriss und Leonard Gauggel treten zwei absolute Leistungsträger der vergangenen Jahre kürzer. Beide sind für uns nicht eins zu eins zu ersetzen, weshalb wir ihre Qualität im Kollektiv auffangen müssen. Mit Dominik und Marcel Kosic konnten wir im Gegenzug zwei sehr erfahrene Spieler mit Verbands- und Landesligaerfahrung verpflichten. Sie sollen den Umbruch innerhalb der Mannschaft mit ihrer Erfahrung begleiten und insbesondere unsere jungen Spieler führen. Darüber hinaus rücken einige A-Jugendspieler in den Aktivenkader auf, von denen drei sogar noch in der A-Jugend spielberechtigt wären. Für sie gilt es nun, sich an den Herrenfußball zu gewöhnen und sich Woche für Woche über Trainingsfleiß anzubieten. Dabei brauchen die jungen Spieler Geduld – jeder wird seine Einsatzzeiten und die Chance erhalten, sich in die Mannschaft zu spielen.

Was sind die Stärken deiner Mannschaften?

Der TSV Harthausen/Scher ist über die Bezirksgrenzen hinaus seit jeher für seine außergewöhnliche Mentalität und den starken Zusammenhalt innerhalb der Mannschaft bekannt. Genau diese Kameradschaft macht den Verein so besonders. Gleichzeitig ist die Mannschaft sehr lernwillig und zieht in jeder Trainingseinheit voll mit. Das sorgt für eine hohe Trainingsqualität und ist eine wichtige Grundlage für unsere Entwicklung.

Woran möchtest du mit deiner Mannschaft arbeiten, um eine erfolgreiche Saison zu spielen?

In der kommenden Saison möchten wir vor allem unsere fußballerische Qualität weiterentwickeln, um taktisch variabler agieren zu können. Aufgrund der Tabellensituation waren wir in der vergangenen Spielzeit häufig vor allem in der Defensivarbeit gefordert. Das wird in der neuen Saison anders sein. Als Absteiger müssen wir auch in der Lage sein, das Spiel zu gestalten, den Gegner früh unter Druck zu setzen und Situationen fußballerisch zu lösen.

Wie hast du den Krone Pokal in den vergangenen Jahren wahrgenommen?

Ich selbst habe bislang noch nie am Krone-Pokal teilgenommen und mich deshalb im Vorfeld bei Spielern und Verantwortlichen im Verein erkundigt. Dabei habe ich ausschließlich Positives gehört und schnell gemerkt, dass sich die Mannschaft sehr auf die Teilnahme freut.

Wie ist deine Meinung über das Teilnehmerfeld?

Mit drei Bezirksligisten, zwei A-Ligisten und einem B-Ligisten ist dem Veranstalter eine gelungene Mischung und ein starkes Teilnehmerfeld gelungen. Ich freue mich auf die Duelle in unserer Gruppe und bin besonders gespannt darauf, wie sich die neu gegründete Spielgemeinschaft FC 99/FC Laiz präsentieren wird.

Wie lautet dein Ziel für den Krone Pokal?

Unser klares Ziel ist der Einzug ins Halbfinale. Als Bezirksligist muss es unser Anspruch sein, die Gruppenphase zu überstehen und im weiteren Turnierverlauf eine gute Rolle zu spielen.

Wer ist deiner Meinung nach Turnierfavorit?

Einen klaren Favoriten gibt es meiner Meinung nach nicht, da alle Teams auch mit der beginnenden Urlaubszeit zu kämpfen haben. Es wird ein spannendes Turnier werden. Die Zuschauer dürfen sich auf tolle Fußballspiele freuen.